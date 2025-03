Connessione 5G in Europa: l’Italia è ancora in ritardo

La tecnologia 5G continua ad evolversi. Eppure, sembra che l’Italia presenti ancora un importante ritardo per la qualità dell’esperienza rispetto alle altre città europee. Tale divario emerge chiaramente dal report “5G Quality of Experience Benchmark in Europe” pubblicato da MedUX. A tal proposito, sono state analizzate le performance delle reti mobili in 15 grandi città europee. Milano e Roma si trovano al nono e dodicesimo posto. Ben distanti dai leader come Stoccolma e Porto. Quest’ultime si distinguono per velocità di connessione e stabilità del segnale.

Nuova analisi europea sul 5G: l’Italia in ritardo

L’analisi condotta ha coinvolto oltre 60 milioni di utenti e ha misurato parametri fondamentali. Tra cui velocità di download e upload, latenza, qualità dello streaming e affidabilità complessiva della rete. In tale contesto, Milano risulta la città italiana con la miglior esperienza 5G. Ma il dato non è particolarmente confortante. Il capoluogo lombardo presenta tassi di successo inferiori alla media europea. Inoltre, la velocità di download e upload è al di sotto degli standard delle città meglio classificate. Evidenziando la necessità di investimenti infrastrutturali più incisivi.

Per Roma la situazione appare ancora più critica. Con un tasso di successo leggermente superiore a Milano, la capitale italiana si distingue negativamente per le velocità di trasmissione dati. Roma si colloca tra le peggiori città europee analizzate. Il confronto con le migliori città del ranking evidenzia uno scenario preoccupante.

Per l’Italia, i dati di MedUX evidenziano la necessità di un’accelerazione nello sviluppo del 5G. Nonostante gli sforzi degli operatori, permangono limiti infrastrutturali che incidono sulla velocità e sulla stabilità della connessione. Per colmare tale divario, sarà necessario un incremento importante degli investimenti nelle infrastrutture 5G. Ciò in linea con gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per garantire una copertura 5G di alta qualità entro l’anno. Solo così le città italiane potranno competere con quelle europee per offrire ai propri cittadini un’esperienza mobile avanzata.