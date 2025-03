WhatsApp: la truffa in videochiamata colpisce anche in Italia

Se anche voi utilizzate WhatsApp tutti i giorni come la maggior parte degli utenti di tutto il mondo potreste in questi giorni incappare in una nuova strategia di Truffa che sta colpendo moltissimi denti anche qui in Italia, nello specifico stiamo parlando della classica tuffa online che punta a ottenere informazioni sensibili legate alla vittima con l’obiettivo di utilizzarle per penetrare nel suo conto corrente o rubare la sua identità digitale, questa volta però i truffatori hanno deciso di ragionare utilizzando la fantasia e infatti non si tratta più del banale messaggio in arrivo direttamente in chat di cui vi abbiamo parlato precedentemente ma di qualcosa di leggermente più elaborato, nello specifico i truffatori utilizzano WhatsApp per contattare la vittima ma poi passano direttamente ad una video chiamata a, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Finti istituti bancari

I truffatori una volta entrati in contatto con la vittima, fingono di essere un istituto bancario che necessita di comunicare in modo urgente con la vittima per un avviso importante, solo che dopo aver stabilito il contatto i truffatori chiedono di avviare una video chiamata all’interno della quale porteranno la vittima a mostrare inavvertitamente i propri codici sensibili per accedere alla piattaforma Internet banking, di conseguenza ovviamente questi ultimi finiranno nelle mani dei truffatori che potranno così utilizzarli a proprio piacimento per accedere al conto della vittima e prelevarne tutto il contenuto, con conseguenze ovviamente irreversibili e drammatiche.

Ovviamente il consiglio migliore da seguire risulta non rispondere a questo tipo di contatti dal momento che nella maggior parte dei casi si tratta per l’appunto di truffe, le banche infatti non contattano in questo modo i loro clienti e se avete il dubbio tutto ciò che basta fare e chiudere la telefonata per poi telefonare al vostro istituto di credito tramite i numeri ufficiali forniti dalla banca stessa, questi infatti sono garantiti al 100% e vi permetteranno di avere le certezze di cui avete bisogno.