500 miliardi per l’America: il nuovo piano di Apple per il futuro

Apple ha deciso di mettere sul piatto la bellezza di 500 miliardi di dollari per rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni. Un investimento enorme, che servirà a creare nuovi posti di lavoro, supportare i fornitori americani e costruire nuovi data center. Insomma, Apple vuole fare le cose in grande e lasciare un segno ancora più profondo nell’economia statunitense.

Apple investe 500 miliardi negli USA

Questo annuncio arriva in un periodo piuttosto movimentato, con la minaccia di nuovi dazi sulle importazioni dalla Cina e da altri paesi che aleggia nell’aria. Per Apple, rafforzare la produzione in casa potrebbe essere anche un modo per evitare problemi con il governo e garantirsi un futuro più sereno.

Oltre a dare una spinta all’occupazione, il piano prevede investimenti importanti nei fornitori locali. Giganti come Texas Instruments e TSMC riceveranno una bella fetta della torta, mentre a Houston verranno costruiti server dedicati all’intelligenza artificiale. E per non farsi mancare nulla, Apple aprirà anche un’accademia in Michigan per formare le nuove generazioni di professionisti del settore.

Tim Cook si è detto entusiasta e fiducioso, sottolineando che Apple crede nel futuro dell’innovazione americana. Ma è chiaro che dietro questa mossa c’è anche un discorso politico: l’amministrazione Trump ha più volte spinto perché le grandi aziende riportassero la produzione negli USA. Dopo un incontro con Cook, Trump ha dichiarato che Apple starebbe chiudendo stabilimenti in Messico per aumentare gli investimenti in patria, anche se i dettagli su questa affermazione restano poco chiari.

Non è la prima volta che Apple annuncia piani ambiziosi per gli Stati Uniti. Già nel 2018 aveva parlato di investimenti importanti, con un campus ad Austin, in Texas. Poi, nel 2021, è arrivato l’annuncio di un piano da 430 miliardi di dollari, che comprendeva anche un campus in North Carolina, al momento in pausa.

Questa strategia non è solo una questione di affari: arriva in un periodo in cui molte aziende tech stanno licenziando personale, quindi l’idea di creare nuovi posti di lavoro non può che essere vista di buon occhio. Apple si assicura così un ruolo di primo piano nel panorama economico americano, proteggendo il suo business e allo stesso tempo migliorando la sua immagine.