Samsung Galaxy A56, A36 e A26: tutto ciò che sappiamo

Samsung si prepara a lanciare tre nuovi smartphone di fascia media. Si tratta del Galaxy A56, A36 e A26. Le indiscrezioni su questi dispositivi si sono moltiplicate nelle ultime settimane. Infatti sono stati rivelati alcuni dettagli sulle specifiche tecniche, oltre che conferme ufficiali da parte dell’azienda. Tra le novità più rilevanti vi è il supporto software garantito per sei anni. Ovvero, una caratteristica che Samsung aveva già introdotto con il Galaxy A16. Ciò significa che saranno garantiti appunto sei aggiornamenti principali del sistema operativo Android, oltre alle patch di sicurezza per tutto il periodo.

Galaxy A56, A36 e A26: design, specifiche e accessori, ecco cosa aspettarsi

L’annuncio ufficiale potrebbe avvenire in India la prossima settimana. Mentre in Europa il debutto è atteso per il Mobile World Congress di Barcellona, previsto per l’inizio di marzo. Si pensa quindi che la sua disponibilità a livello mondiale arriverà in breve tempo. In questo modo gli utenti potranno accedere alle nuove funzionalità senza dover attendere a lungo.

Nonostante la grande quantità di informazioni trapelate, alcune caratteristiche tecniche restano ancora sconosciute. Come ad esempio la capacità delle batterie o i dettagli dei display. Ad ogni modo, i cambiamenti rispetto ai modelli precedenti sembrano minimi. Il Galaxy A56 sarà equipaggiato con il processore Exynos 1580 e uno schermo AMOLED da 6,7l”. Mentre il GalaxyA36 monterà lo Snapdragon 6 Gen 3 e uno schermo simile, protetto da Gorilla Glass Victus+. Infine il GalaxyA26, il più economico dei tre, utilizzerà l’Exynos 1380 e manterrà un design molto più essenziale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, tutti e tre i modelli avranno una fotocamera principale da 50MP. Accanto alla quale troveremo dei sensori ultra-grandangolari e macro di diverse risoluzioni a seconda del modello. Il design ricalca quello della generazione precedente. Ma alcune immagini rivelano un ritorno del modulo fotografico posteriore in rilievo. Un dettaglio che potrebbe migliorare la qualità degli scatti. Anche la gamma di accessori ufficiali è già stata svelata. Suggerendo un’attenzione particolare alla personalizzazione e alla protezione dei dispositivi.