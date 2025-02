Android Auto si aggiorna due volte in poche ore

Nelle ultime ore, due nuovi update hanno coinvolto Android Auto. La piattaforma di intrattenimento di Google ha ricevuto la versione 13.8 nel canale stabile, dopo il periodo di test in Beta a metà mese. In contemporanea, l’azienda ha reso disponibile un aggiornamento anche per la versione 13.5, inizialmente rilasciata a inizio anno.

Come accade di frequente, non è però stato fornito un elenco ufficiale delle modifiche introdotte. Nonostante ciò, la community di utenti e tester ha iniziato a esaminare le nuove versioni alla ricerca di possibili novità. In apparenza, non sembrano esserci cambiamenti evidenti. Ma questo non significa che siano del tutto privi di miglioramenti. Solitamente, gli aggiornamenti di Android Auto includono ottimizzazioni per la stabilità e correzioni di bug riscontrati dai suoi utilizzatori.

Android Auto: un sistema sempre più completo ma non privo di problemi

Un elemento interessante è emerso dall’analisi della versione-13.8. All’interno del codice, infatti, alcuni sviluppatori hanno individuato stringhe che suggeriscono l’arrivo di nuove applicazioni per Android Auto e AndroidAutomotive. Ciò potrebbe indicare che Google stia lavorando per ampliare le funzionalità della piattaforma. Anche se non sono ancora state ufficializzate tempistiche precise per il rilascio di tali novità.

Android Auto è un servizio ormai diffuso tra milioni di utenti. Non a caso è apprezzato per la sua capacità di rendere più sicura la gestione dello smartphone durante la guida. Grazie ai comandi vocali, è possibile effettuare chiamate, inviare messaggi, controllare la riproduzione multimediale. Ma anche gestire la navigazione senza dover distogliere l’attenzione dalla strada. La piattaforma però non è esente da bug e problemi di compatibilità. Motivo per cui Google si trova a rilasciare aggiornamenti con una certa frequenza.

Negli ultimi tempi, l’azienda ha introdotto diverse funzionalità ispirate a Waze. Migliorando l’esperienza di navigazione con indicazioni più precise sulle corsie stradali e un sistema semplificato per impostare indirizzi preferiti. Ma non è tutto. Poiché si vocifera di un futuro supporto per radio AM/FM e per app di terze parti. Ampliando così le possibilità d’uso del servizio.

Insomma, è chiaro che gli aggiornamenti costanti dimostrano l’impegno e l’interesse del colosso di Mountain View nel perfezionare il software e nell’ampliare le sue capacità. Anche se le nuove versioni non sempre presentano cambiamenti visibili, ogni update contribuisce a rendere Android Auto più stabile ed efficiente. Preparandolo alle innovazioni future.