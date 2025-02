IO App: il nuovo sito offre una navigazione più intuitiva e alcune novità

Ci sono tanti utenti che ad oggi non riescono più a prescindere dalla celebre App IO. Ebbene, il sito ufficiale ha subito un grande rinnovamento, con gli sviluppatori che ne hanno migliorato la grafica fino a renderla molto più semplice da capire e molto più organizzata. Sul nuovo sito, che è ioapp.it, c’è modo di accedere ai contenuti in maniera rapidissima non solo per quelli che sono abituati a farlo, ma anche per chi è alla prima volta. Tra le grandi novità c’è anche il servizio PagoPA. Questi intanto sono i numeri di IO:

11,2 milioni di cittadini hanno utilizzato IO nell’ultimo anno;

hanno utilizzato IO nell’ultimo anno; Più di 15.000 enti pubblici hanno inviato comunicazioni tramite l’app;

hanno inviato comunicazioni tramite l’app; Sono stati integrati oltre 340.000 servizi digitali.

Cosa cambia nel nuovo sito di IO App

Il restyling non riguarda solo l’aspetto estetico, ma anche la struttura del sito, che ora consente di trovare più facilmente informazioni e funzioni dell’app.

Menu di navigazione più intuitivo : ora la priorità è data alla descrizione delle principali funzioni di IO, tra cui: Aggiunta di documenti su IT Wallet ; Gestione delle scadenze e dei pagamenti ; Ricezione di comunicazioni digitali dagli enti pubblici; Firma digitale direttamente dall’app; Possibilità di richiedere la Carta Giovani Nazionale .

Sezione “Funzioni” arricchita : oltre alle spiegazioni delle varie caratteristiche dell’app, ora include un elenco dei servizi disponibili, suddivisi per categorie: Casa e utenze ; Educazione e formazione ; Salute ; Vita lavorativa ; Mobilità e trasporti .

Visione e risultati : qui è possibile consultare dati aggiornati ogni giorno sull’utilizzo dell’app e scoprire le future evoluzioni del servizio.

Risorse e approfondimenti : una nuova sezione dedicata a comunicati stampa, materiali informativi e immagini.

Area “Aiuto” più completa: FAQ, assistenza e informazioni su come bloccare o disattivare l’accesso a IO in caso di necessità.

Inoltre, chi vuole rimanere aggiornato sulle novità può ora iscriversi alla newsletter direttamente dalla home page.

Grazie a questo rinnovamento, il sito di IO App diventa più accessibile e chiaro, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per chi utilizza i servizi digitali della pubblica amministrazione.