Nvidia: anche le RTX 5080 hanno un difetto di fabbrica

A quanto pare i problemi in casa Nvidia sembrano non finire qui, di pochi giorni fa e la notizia, confermata poi anche dall’azienda stessa, che alcuni modelli dell’ultima generazione di schede grafiche presentano un difetto di fabbrica corrispondente ad alcune unità di elaborazione mancanti all’interno del chip grafico, nello specifico le schede affette erano dichiaratamente le RTX 5090 e 5070 Ti, alle quali però sembra proprio che dovremmo aggiungere anche le RTX 5080.

Anche le schede 5080 affette

A scoprire questo problema è stato un utente Reddit che ha poi postato il tutto sui social network, mostrando come il noto software GPU Z mostrasse la presenza effettiva di un quantitativo di unità di calcolo inferiore rispetto a quelle dichiarate, nella fattispecie infatti la scheda in questione dovrebbe usufruire di ben 112 ROPS ma all’attivo in alcuni casi ne mostra 104.

Si tratta di un colpo di scena decisamente inaspettato dal momento che l’azienda tinta di verde aveva già confermato l’esistenza di questo problema e senza citare però le schede in questione, queste ultime invece sembra proprio siano affette dal medesimo difetto dettaglio che tra l’altro, non sorprende dal momento che non è assurdo pensare che chip prodotti nelle stesse fabbriche e basati su progetti tutto sommato simili possono avere i medesimi difetti.

di conseguenza, la lista dei modelli affetti da questo problema si allarga arrivando a tre modelli su quattro attualmente commercializzati, riassumendo nello specifico abbiamo che:

La GeForce RTX 5090 ha 176 ROP previsti . I modelli con chip difettato ne hanno 168 .

. I modelli con chip difettato ne hanno . La GeForce RTX 5080 ha 112 ROP . I modelli con chip difettato ne hanno 104 .

. I modelli con chip difettato ne hanno . La GeForce RTX 5070 ha 96 ROP. I modelli con chip difettato ne hanno 88.

Per fortuna, però l’azienda tinta di verde non è rimasta estranea al problema annunciando che chiunque riscontri tale difetto può tranquillamente accedere alla sostituzione completamente gratuita e a carico dell’azienda della scheda grafica, sarà sufficiente contattare il servizio clienti.