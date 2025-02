Kena 4,99 Flash 100 Online: proroga fino al 5 marzo 2025

L’operatore virtuale Kena ha deciso di estendere nuovamente la sua offerta Kena4,99 Flash 100 Online. Inizialmente prevista fino al 24 febbraio 2025, la promozione è stata prorogata fino al 5 marzo 2025. Il countdown infatti è stato aggiornato sia sulla homepage del sito ufficiale che nella pagina dedicata alle campagne digitali.

Questa offerta, attivabile esclusivamente dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da specifici operatori, continua quindi a essere disponibile a condizioni particolarmente vantaggiose. Essa infatti garantisce minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 100GB di traffico dati al prezzo di 4,99 € al mese. Per procedere con l’attivazione, è necessario effettuare una ricarica iniziale di 5€. Lasciando un credito residuo di 0,01 centesimi.

Offerta Kena Mobile: Condizioni di utilizzo e altri dettagli

La proroga non rappresenta una novità assoluta per questa offerta. In passato, infatti, Kena aveva già modificato più volte la sua scadenza. Rendendola disponibile a intermittenza e aggiornando il countdown di conseguenza. Infatti, anche in questo caso, non è escluso che l’operatore possa prolungarla ulteriormente dopo il 5 marzo.

Tale promo targata Kena 4,99 Flash può essere attivata soltanto dai clienti che effettuano la portabilità del numero da Iliad, Fastweb per PosteMobile. Oltre che da diversi altri operatori virtuali, escludendo però HoMobile e Very Mobile. Il traffico voce incluso non prevede scatto alla risposta ed è tariffato a secondi effettivi. Mentre i dati vengono conteggiati a scatti anticipati di 1KB.

Se si esauriscono i Giga disponibili nel mese e non sono attive altre opzioni dati, la navigazione viene bloccata automaticamente. Tuttavia, Kena mette a disposizione il servizio Restart. Il quale permette di rinnovare l’offerta in anticipo per continuare a utilizzare minuti, SMS e Giga.

Per quanto riguarda il roaming in Unione Europea e nel Regno Unito, i minuti e gli SMS sono utilizzabili senza variazioni rispetto all’Italia. Il traffico dati, invece, ha un limite mensile di 7GB per tutto il 2025. Una volta superata questa soglia, è previsto un costo extra di 0,154 cent per ogni MB consumato.

Oltre alla proroga della Kena 4,99 Flash 100 Online, l’operatore ha aggiornato anche il countdown della promozione Kena6,99 Rush 130. La quale, adesso, ha la stessa scadenza fissata per il 5 marzo 2025. Nonostante le date riportate nei countdown, nei documenti ufficiali non sono indicate scadenze definitive per nessuna delle due offerte.