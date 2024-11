Find X8 Pro si distingue per le sue fotocamere avanzate, realizzate in collaborazione con Hasselblad, un’autonomia eccezionale e l’introduzione del nuovo sistema operativo ColorOS 15, che integra funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Questo modello rappresenta un passo decisivo nell’evoluzione degli smartphone, rendendo ogni interazione più fluida e significativa.

A sottolineare l’importanza di questa nuova serie, Isabella Lazzini, CMO di OPPO Italia, ha dichiarato:

“La serie Find X8 incarna la visione di OPPO per il futuro della tecnologia mobile: uno smartphone che non si limita a offrire performance elevate, ma che trasforma ogni interazione in un’esperienza significativa, grazie all’intelligenza artificiale e alla fotocamera Hasselblad Master. Vogliamo portare nelle mani degli utenti un dispositivo che si distingua sia per le capacità tecniche che per la bellezza del design.”

Prestazioni e design senza compromessi

Find X8 Pro è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Dotato di un display Infinite View da 6,78 pollici con una luminosità di picco fino a 4.500 nit, il dispositivo offre una qualità visiva straordinaria anche in condizioni di luce intensa. Il design ultra-sottile e l’utilizzo di materiali premium, come il vetro e l’alluminio, conferiscono al device un’estetica sofisticata e una presa confortevole.

Le colorazioni disponibili, Pearl White e Space Black, sottolineano l’eleganza del design, con la variante bianca caratterizzata da un pattern perlato esclusivo. La certificazione IP68/IP69 garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendo lo smartphone ideale per ogni situazione.

Innovazione fotografica con Hasselblad

Il sistema di fotocamere è il cuore pulsante del Find X8 Pro. Grazie alla collaborazione con Hasselblad, il dispositivo è dotato di quattro fotocamere da 50 MP, tra cui una fotocamera periscopica con zoom ottico 6x. La tecnologia avanzata consente di catturare immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Una delle caratteristiche distintive è la modalità Ritratto Hasselblad, che permette di scattare ritratti ottici a 135 mm, offrendo una profondità e un dinamismo unici. Inoltre, l’AI Telescope Zoom garantisce uno zoom fluido fino a 120x, ideale per immortalare paesaggi mozzafiato o dettagli lontani con una qualità senza precedenti.

Prestazioni straordinarie e autonomia incredibile

Find X8 Pro è alimentato dal potente chipset MediaTek Dimensity 9400, costruito con un processo a 3 nm di seconda generazione. Questa tecnologia garantisce un aumento delle prestazioni della CPU del 35% e della GPU del 41%, insieme a un risparmio energetico significativo.

La batteria silicon-carbon da 5.910 mAh offre un’autonomia eccezionale, supportata dalla ricarica rapida 80W SUPERVOOCTM e dalla ricarica wireless magnetica 50W AIRVOOCTM. Pochi minuti di ricarica assicurano ore di utilizzo, rendendo il dispositivo un compagno affidabile per l’intera giornata.

Esperienza software evoluta

Il debutto di ColorOS 15 su Find X8 Pro introduce un’interfaccia utente fluida e moderna, basata su Android 15. Con oltre 800 elementi riprogettati, il sistema operativo offre un’estetica minimalista e funzionalità avanzate. Strumenti come AI Eraser, Aumenta Nitidezza AI e Rimuovi Riflessi AI migliorano ulteriormente l’esperienza fotografica, mentre l’AI ToolBox semplifica le attività quotidiane.

Grazie all’integrazione con Google, gli utenti possono sfruttare funzionalità innovative come “Tocca per Condividere” per il trasferimento rapido di file tra dispositivi. Inoltre, OPPO garantisce aggiornamenti di sicurezza per sei anni, assicurando protezione e affidabilità nel tempo.