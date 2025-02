GTA Online, Rockstar Games svela i requisiti tecnici della Enhanced Version su PC

L’arrivo della versione Enhanced di GTA Online su PC il prossimo 4 marzo è una gradita sorpresa per tutti i giocatori che utilizzano questa piattaforma. Dopo il debutto su console, le novità tecniche e di gameplay finalmente saranno fruibili da tutti i giocatori.

Rockstar Games ha condiviso i requisiti tecnici minimi e consigliati per poter sfruttare al meglio questo importante aggiornamento. Per sfruttare la versione Enhanced, i giocatori dovranno essere in possesso di un processore che sia almeno un Intel Core i7-4770 e AMD FX-9595 accompagnato da 8GB di RAM. Lato GPU, la configurazione minima prevede una NVIDIA GeForce GTX 1630 o AMD Radeon RX 6400, entrambe da 4GB di VRAM.

Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla versione aggiornata di GTA Online, invece, i requisiti consigliati sono leggermente più alti. Si parte da un processore Intel core i5-9600k o un AMD Ryzen 5 3600 affiancato a 16GB di RAM in Dual-Channel. Le GPU raccomandate sono o una NVIDIA GeForce RTX 3060 o una AMD Radeon RX 6600XT, entrambe da 8GB di VRAM.

La versione Enhanced di GTA Online approda su PC, per installarla sarà necessario rispettare almeno i requisiti minimi di sistema

In entrambi i casi, sarà necessario avere un SDD con almeno 105GB di spazio per poter installare tutti i file di gioco. Una volta installato l’aggiornamento, i giocatori potranno beneficiare delle funzionalità di ray tracing esclusive per la versione PC che miglioreranno la resa grafica generale.

Rockstar Games ha modificato il livello di illuminazione globale e di occlusione ambientale per offrire una resa delle fonti luminose e delle ombre di assoluto livello. Inoltre, saranno supportate le principali tecnologie grafiche come AMD FSR1 e FSR3 e NVIDIA DLSS 3. Questo permetterà di raggiungere risoluzioni più elevate e framerate più alti e stabili a netto vantaggio della giocabilità e dell’immersività.

Tuttavia, Rockstar Games è consapevole che i requisiti richiesti potrebbero non essere soddisfatti da tutti i PC su cui GTA Online è attualmente installato. Per questo motivo, i device non compatibili continueranno a sfruttare la versione base del gioco che resterà attiva e supportata.