Oppo Find N5 non sarà commercializzato in Europa

Il nuovo Oppo Find N5 è un dispositivo molto particolare per il brand cinese. Il foldable di nuova generazione è stato presentato il 20 febbraio dall’azienda cinese con un evento dedicato che ne ha svelato ogni dettaglio. Il marchio si è concentrato sul mostrare al proprio pubblico il design e le funzionalità, evidenziando i passi avanti fatti nel settore degli smartphone pieghevoli.

Tuttavia, nonostante le aspettative fossero altissime, Oppo ha causato una forte delusione nei fan internazionali. In occasione della presentazione dedicata al mercato cinese, l’azienda ha confermato che per il momento, il foldable non verrà commercializzato in altre aree.

Stando a quanto dichiarato da un portavoce di Oppo ad una recente intervista, il brand non considera l’Europa una priorità. La scelta è stata fatta in chiave strategica e deriva da un’attenta ricerca di mercato relativa al lancio di ogni prodotto nelle varie aree di riferimento.

Oppo ha scelto di escludere l’Europa dalla commercializzazione di Find N5, il foldable non arriverà nel Vecchio Continente

Considerando i risultati ottenuti, Oppo ha scelto di non lanciare Find N5 in Europa. Il motivo potrebbe anche essere legato ad altre scelte commerciali del brand. Infatti, Oppo è maggiormente concentrata sul debutto della serie Reno13 proprio nel Vecchio Continente.

I nuovi flagship sono caratterizzati da funzionalità avanzate legate all’Intelligenza Artificiale oltre che da un design elegante. Al fine di evitare una sovrapposizione delle due linee di prodotto, l’azienda potrebbe aver sacrificato il lancio della gamma con meno prospettive di crescita nell’area Europea.

La scelta di Oppo ricalca quella già presa da OnePlus, facente parte dello stesso gruppo. Entrambi i brand non presenteranno il proprio pieghevole in Europa e i device saranno commercializzati esclusivamente in Cina e Singapore.

Restiamo fiduciosi che, con il passare del tempo, il gruppo Oppo decida di cambiare idea e ampliare il raggio d’azione per il foldable. Purtroppo, allo stato attuale, non sembrano esserci spiragli, quindi, non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.