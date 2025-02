Volkswagen ID.1: la nuova citycar elettrica e conveniente

Volkswagen è pronta a svelare la sua nuova citycar elettrica, la ID.1 tra pochissimi giorni, il 5 marzo. Questo modello porterà ad un grosso cambiamento per il costruttore tedesco. L’azienda è sempre più decisa a conquistare il mercato delle auto compatte/accessibili e con tale modello potrebbe riuscirci benissimo. Il prezzo previsto per la ID.1? Circa 20.000 euro, una cifra che potrebbe portare altra competitività nel settore riguardante questa tipologia di vetture. Appare evidente che la Volkswagen abbia voluto quindi creare un’auto elettrica che sia economica ma allo stesso tempo di qualità, in grado di soddisfare molti consumatori.

Thomas Schäfer, CEO del gruppo Volkswagen, ha definito questo progetto come qualcosa di parecchio ambizioso, quasi una “Champions League” per l’ingegneria automobilistica. La scelta di posizionarsi nel segmento A, quello delle citycar, è strategica. L’azienda ha considerato infatti la crescente domanda di veicoli compatti e eco-sostenibili nelle aree urbane. Non è un caso che la ID.1 sia pensata per un utilizzo cittadino, con una trazione anteriore che massimizza lo spazio nel bagagliaio. Ma come si comporterà su strada? La risposta arriverà solo nei prossimi mesi, quando il modello sarà finalmente disponibile.

Design e futuro Volkswagen nell’elettrico

I primi teaser mostrano una carrozzeria slanciata, con linee muscolose, che ricordano la concept Volkswagen ID.Life del 2021. Le forme regolari della ID.1 saranno utili per una migliore percezione degli ingombri, ideali per la guida in città. Ma cosa ci aspetta dal punto di vista delle prestazioni? Sebbene i dettagli tecnici siano ancora sconosciuti, la Volkswagen ID.1 non punta a prestazioni straordinarie. È chiaro che il focus sarà sulla praticità e l’efficienza per un uso quotidiano e sostenibile. L’utilizzo della piattaforma MEB entry garantisce una base solida, già testata su altri modelli elettrici di Volkswagen. La produzione della ID.1 seguirà quella della ID.2, prevista per il 2026. Con queste due vetture, il marchio tedesco intende consolidare la propria presenza nel mercato delle auto elettriche a prezzi contenuti, mirando a un futuro in cui la mobilità elettrica sia davvero alla portata di tutti.