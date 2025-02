DAZN regala un mese di Paramount+ ai suoi abbonati

Arriva per gli abbonati DAZN un regalo esclusivo. La rinomata piattaforma sportiva, di recente, ha annunciato una promozione più che interessante. I clienti avranno infatti la possibilità di ottenere un mese gratis di Paramount+. L’iniziativa consentirà di accedere a un vasto catalogo di film e serie TV. Il tutto senza costi aggiuntivi. Tra i titoli di successo ricordiamo The Agency, 1923 e Vita da Carlo. L’offerta è disponibile sia per chi non ha mai utilizzato mai la piattaforma che per i suoi ex iscritti.

Come accedere alla promozione di DAZN

Per poter beneficiare della promo, bisogna dover soddisfare due semplici requisiti. Innanzitutto essere maggiorenni e avere un abbonamento attivo a DAZN. Oltre al mese gratuito, gli iscritti potranno godere di un’ulteriore vantaggio. Ad esempio, potranno guardare il primo episodio di alcune serie selezionate direttamente dalla sua piattaforma. Ma senza dover riscattare il codice promozionale. In alcuni casi, sono disponibili addirittura i primi due episodi.

Per richiedere il mese gratuito di Paramount+, bisognerà visitare la pagina dedicata alla promozionale almeno entro il 30 aprile 2025. Dopo aver inserito l’indirizzo e-mail associato all’account-DAZN, è necessario selezionare l’opzione “Richiedi il codice“. Il sistema potrebbe impiegare fino a 72 ore per l’invio del voucher digitale.

Una volta ricevuto, bisogna registrarsi su Paramount+ come nuovo utente, oppure accedere con un account già esistente senza abbonamenti attivi. Durante la procedura di pagamento, sarà sufficiente inserire il codice per attivare il mese gratuito. Al termine del periodo di prova, il rinnovo automatico avrà un costo di 7,99€ al mese. A meno che non si decida di disattivarlo per tempo. In questo caso non sarà necessario affrontare alcuna spesa.

L’abbonamento a Paramount+ include contenuti esclusivi di Paramount, Nickelodeon, MTV e altri brand. Tutti saranno disponibili in alta definizione e fruibili su due dispositivi in contemporanea. In più potrete anche scaricare i titoli che desiderate sul vostro dispositivo cosicché possiate vederli persino quando sarete offline. Ad esempio durante un viaggio. L’applicazione è compatibile con una pluralità di device. Tra cui smartphone, tablet, Apple TV, Chromecast, FireTV e SmartTV Samsung dal 2017 in poi.