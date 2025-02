Xbox Game Pass: abbonamenti grazie ai rewards d’ora in avanti più difficili

Se anche voi fate parte di quella cerchia di utenti che utilizzano il programma rewards per riscattare l’Xbox game pass in modo gratuito sappiate che a partire dal 20 aprile 2025 sarà un po’ più difficile farlo, nello specifico Microsoft annunciato nuove ricompense e Quest per tutti gli utenti iscritti al programma, lasciando intendere che il sistema avrebbe continuato a seguire il solito percorso, così non sarà dal momento che il riscatto automatico sembra sia stato eccessivo, di conseguenza sarà necessario avere più punti Microsoft rewards per ottenere l’abbonamento al game pass.

Il comunicato via mail

Microsoft ha avvisato gli utenti iscritti al programma Rewards con una mail che attesta: “Volevamo informarvi che interromperemo gli abbonamenti Microsoft Rewards con riscatto automatico per Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core e PC Game Pass il 20 aprile 2025“.

È ancora possibile utilizzare gli abbonamenti con riscatto automatico, ma sarà necessario rinnovare l’abbonamento selezionando una nuova opzione di riscatto automatico, In pratica il comunicato avvisa gli utenti che le tariffe sono cambiate e dunque devono riattivare il riscatto automatico alle nuove condizioni, inevitabilmente ad un prezzo più alto rispetto alle precedenti tra le quali ovviamente ad esserne affetto e anche il riscatto del game pass, nello specifico parliamo di un aumento anche fino al 30% in più, il tutto dipende anche dal livello dell’utente che ricorre a questa funzionalità.

Dunque tale possibilità resterà attiva ma dovrete in un certo senso rinnovarla però allo stesso tempo risulterà più difficile dal momento che dovrete riuscire a guadagnare più punti per poter ottenere lo stesso traguardo che prima evidentemente era troppo facile da raggiungere agli occhi di Microsoft, sicuramente si tratta di un colpo abbastanza difficile da digerire, ma che a quanto pare a partire dalla fine di aprile sarà vincolante, è altamente probabile che non tutti gli utenti prenderanno bene questo cambiamento in arrivo.