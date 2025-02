Anche il secondo mese del 2025 porta con sé un’ondata di emozionanti contenuti in arrivo su Paramount+. Il catalogo della piattaforma si arricchisce di titoli imperdibili pronti a soddisfare le necessità di moltissimi utenti. Una delle prime novità è il thriller psicologico di SHOWTIME, Yellowjackets. La serie ritorna con una stagione ancora più intensa. La lotta per la sopravvivenza non è finita. E le tensioni all’interno del gruppo crescono sempre di più. Nel presente, i segreti del loro passato emergono in modo sconvolgente, portando alla luce verità che potrebbero distruggere le loro vite. Sarà presente su Paramount+ a partire dal 14 febbraio.

Paramount+: annunciate interessanti novità

Il franchise “NCIS” si espande con la seconda stagione ambientata nell’affascinante città di Sydney. La squadra di agenti dell’NCIS e della Polizia Federale Australiana deve affrontare nuovi casi legati alla sicurezza navale nell’Indo-Pacifico. La serie arriva dall’8 febbraio.

“The road trip” è basata sul romanzo di Beth O’Leary. La serie romantica racconta tre storie intrecciate di amore, amicizia e famiglia. Tra emozioni, colpi di scena e momenti di pura commedia, “The Road Trip” è un viaggio sentimentale che toccherà il cuore degli spettatori. Disponibile dal 28 febbraio.

Dopo il successo della prima stagione, il reality italiano “Italia Shore” torna su Paramount+. I protagonisti trascorreranno l’estate tra feste sfrenate e nuovi drammi. Con un’escursione speciale a Napoli. Il cast del reality è stato rinnovato. Lo show promette la presenza di tante sorprese che renderanno la nuova stagione ancora più esplosiva. Sarà disponibile dal 18 febbraio su Paramount+ e dal 23 febbraio su MTV.

Infine, arriva su Paramount+ il 22 febbraio “Henry Danger the Movie“. Il celebre supereroe Kid Danger arriva sul grande schermo in un’avventura che lo porterà a esplorare realtà alternative. Con il supporto dei suoi amici, dovrà trovare un modo per tornare indietro prima che sia troppo tardi. Azione, comicità e superpoteri si fondono in un film perfetto per i fan della serie Nickelodeon.