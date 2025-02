Xiaomi 15 Ultra: finalmente arriva la conferma

Xiaomi ha finalmente svelato il suo nuovo top di gamma. Si tratta del nuovo Xiaomi 15 Ultra. Uno smartphone che promette di alzare ulteriormente l’asticella nel settore mobile. Ciò grazie alle prestazioni fotografiche e quelle hardware. Presentato ufficialmente in Cina, il dispositivo mantiene la filosofia della serie Ultra. Ciò con un design premium e un comparto tecnico all’avanguardia. Con le prime caratteristiche emerse è evidente che il nuovo Xiaomi 15 Ultra si propone come uno smartphone potente e avanzato.

Xiaomi 15 Ultra: ecco le sue caratteristiche principali

Lo schermo del dispositivo è un AMOLED LTPO da 6,73 pollici. Con risoluzione WQHD+ (3200 × 1440 pixel). E luminosità massima di 3200 nit. Inoltre, lo smartphone ha frequenza di aggiornamento variabile. Quest’ultima può andare da 1 a 120Hz. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm). Affiancato dalla GPU Adreno 830. La memoria è disponibile in vari tagli. Quest’ultimi arrivano a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di storage UFS 4.0.

Il comparto fotografico posteriore promette di essere rivoluzionario. Comprende un sensore principale da 50 MP e teleobiettivo da 50 MP. A ciò si unisce un periscopio da 200 MP. Con un ultra-grandangolare da 50 MP. per la fotocamera frontale, invece, ci sono 32 MP.

La batteria è da 6000 mAh. Con ricarica cablata a 90W, wireless a 80W e wireless inversa a 18W. Il software HyperOS 2.0 è basato su Android 15. Le opzioni di connettività includono 5G, Wi-Fi 7. Bluetooth 6.0 e NFC. Ciò insieme a USB Type-C 3.2 Gen 1. E supporto Dual SIM + eSIM.

Al momento, il nuovo Xiaomi 15 Ultra è stato presentato solo in Cina. Ma il lancio globale potrebbe arrivare in occasione del MWC 2025 di Barcellona. Resta da vedere in quali mercati verrà commercializzato e a quali prezzi. In Cina, i costi ufficiali sono 6.499 renminbi (circa 855€) per la versione 12 + 256 GB. Mentre si passa a 6.999 renminbi (circa 922€) per la versione 16 + 512 GB. Ed infine 7.799 renminbi (circa 1.025€) per la versione 16 GB + 1 TB. Non resta, dunque, che attendere se tali prezzi verranno confermati anche in altri mercati.