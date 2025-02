Qualcomm al MWC 2025: il futuro della connettività è già qui

Il settore digitale, in questo periodo, sta vivendo una trasformazione senza precedenti. Ogni giorno infatti, assistiamo al lancio di dispositivi sempre più intelligenti e una connettività che diventa onnipresente. A tal proposito si ricorda che fra non molto si terrà il Mobile World Congress 2025 di Barcellona. Protagonista dell’ evento sarà l’ azienda Qualcomm, leader globale nel settore delle tecnologie wireless. La quale si prepara a presentare le sue ultime innovazioni.

Qualcomm e il sogno di una connessione senza confini: il ruolo delle nuove reti

Il Mobile World Congress sarà un’occasione per scoprire i progressi nel campo del 5G avanzato e del futuro 6G. Sono infatti previste alcune dimostrazioni dal vivo presso lo stand Qualcomm nella Hall 3 (Stand 3E10). Chi però non potrà parteciparvi di persona avrà comunque accesso a un’esperienza virtuale interattiva. Infatti, in base a quanto dichiarato da John Smee, Senior Vice President di Qualcomm Technologies, l’ obiettivo dell’ azienda è quello di rendere gli utenti protagonisti di esperienze tecnologicamente sempre più avanzate. Sia dal punto di vista delle connessioni che per quanto riguarda le potenzialità dell’ intelligenza artificiale.

Per affrontare le sfide della connettività del futuro, Qualcomm sta sviluppando soluzioni avanzate per migliorare copertura e capacità delle reti wireless. L’ampliamento delle frequenze utilizzate sarà fondamentale per garantire connessioni affidabili e ad alte prestazioni, soprattutto con l’avvento del 6G. L’attuale utilizzo di bande a bassa frequenza presenta limiti di larghezza di banda. Anche se garantisce un’ottima propagazione del segnale. Il futuro vedrà quindi l’introduzione di nuove tecnologie. Tutte ideate per ottimizzare l’efficienza spettrale e potenziare la connettività su scala globale.

Oltre alle reti terrestri, l’integrazione del 5G con la tecnologia satellitare permetterà di eliminare le zone d’ombra. Garantendo un servizio stabile anche in aree remote. Un altro aspetto rilevante sarà l’espansione della capacità di trasmissione. Qualcomm sta infatti sperimentando sistemi MIMO avanzati e l’utilizzo della banda FR3 (7-15 GHz). La quale potrebbe davvero offrire un notevole incremento della velocità di trasmissione.

In contemporanea a tutto ciò, cresce anche l’importanza della connettività wireless nei data center. Come già detto l’IA giocherà un ruolo determinante. Poiché contribuisce a rendere le reti più intelligenti, adattive e capaci di rispondere in maniera sempre più dinamica alle esigenze di utenti e dispositivi.