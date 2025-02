James Bond, quale potrebbe essere il futuro della saga di 007 con Amazon?

Nelle scorse ore si ufficializzata l’acquisizione dei diritti della saga di James Bond da parte di Amazon MGM Studios. Dopo decenni nelle mani della famiglia Broccoli, la proprietà intellettuale e il controllo creativo sul franchise 007 è stato ceduto.

La mossa di Amazon è veramente audace in quanto può contare sui pieni poteri verso uno dei franchise cinematografici più longevi e apprezzati. La famiglia Broccoli deteneva il pieno controllo creativo e doveva approvare ogni decisione che riguardava il personaggio di James Bond.

Con questo passaggio di consegne, si aprono diversi scenari possibili che potrebbero cambiare per sempre l’agente segreto di Sua Maestà. Stando a quanto dichiarato da dice Shawn Robbins a Variety: “Viviamo ora in un mondo che non abbiamo mai conosciuto prima con questa saga. Che la famiglia Broccoli non abbia l’ultima parola creativa ci porta in un nuovo territorio“.

Amazon ha acquisito il controllo creativo sul franchise di James Bond, proviamo a capire quali potrebbe essere il futuro della saga di 007

Le parole del direttore delle analisi di Fandango e fondatore/proprietario di Box Office Theory lasciano intendere come questo stravolgimento sia più profondo di quanto possa sembrare. Dopo il completamento della saga con Daniel Craig come 007, i precedenti detentori dei diritti avevano stabilito regole chiare sul prossimo James Bond.

L’attore scelto per interpretare l’agente segreto avrebbe dovuto essere un uomo britannico abbastanza giovane da poter avviare una nuova saga per almeno 15 anni. La formula adottata nel corso degli anni non è mai stata messa in discussione e, la longevità del franchise conferma che si tratta di una scelta vincente.

La formula non è mai mutata stando a quanto dichiarato da Max Alvarez, docente di storia del cinema ed esperto di James Bond. Al momento è troppo presto per avere indicazioni da Amazon MGM Studios in merito al prossimo Bond, ma presumiamo che l’azienda non vorrà stravolgere troppo una saga così importante per il cinema.

La lista dei possibili candidati per il ruolo è molto lunga e comprende attori in diverse fasi della propria carriera. Tra i nomi più papabili ci sono giovani attori come Regé-Jean Page, Damson Idris, Aaron Pierre e Lucien Laviscount che possono vantare già un nutrito seguito di fan. Tuttavia, nono sono da escludere anche Aidan Turner o Idris Elba che, nonostante l’età, potrebbero vestire i panni dell’affascinante agente segreto.