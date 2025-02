Waze introduce avvisi per le scuole: maggiore sicurezza sulle strade

L’app Waze compie un passo avanti per la sicurezza stradale. Come? Con l’introduzione di avvisi dedicati alle zone scolastiche. Questa nuova funzione permette infatti di segnalare la presenza di scuole e asili lungo il percorso. In modo da aiutare gli automobilisti a prestare maggiore attenzione ai pedoni. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti nei pressi degli istituti scolastici, migliorando la consapevolezza dei guidatori.

Gli avvisi si attivano in due modi. Il primo è un popup sullo schermo che avverte il conducente dell’approssimarsi di una zona scolastica. Mentre il secondo è un’icona visibile direttamente sulla mappa. Questo sistema garantisce una doppia segnalazione. Utile soprattutto nei momenti di distrazione alla guida. La nuova funzione è già disponibile su tutte le piattaforme compatibili, tra cui Android Auto e CarPlay.

Waze: un sistema in costante aggiornamento grazie alla comunità di editor

L’implementazione degli avvisi per le scuole si inserisce all’interno di un sistema più ampio. Un progetto che ha contribuito a rendere Waze una delle app di navigazione più popolari al mondo. Oltre alle segnalazioni in tempo reale fatte dagli utenti, l’applicazione gestisce anche i cosiddetti “pericoli permanenti“. Come ad esempio dossi o corsie di immissione. Da fine 2024, tra questi elementi fissi, gli editor della mappa possono aggiungere anche le zone scolastiche.

La precisione di questi avvisi dipende quindi anche dal contributo degli editor volontari di Waze. Solo loro possono inserire nuove zone scolastiche sulla mappa. Gli utenti comuni invece, non hanno la possibilità di segnalare direttamente queste aree. Di conseguenza chi desidera vederle integrate nella propria zona dovrà contattare un editor locale per richiedere l’aggiornamento della mappa.

Una delle funzionalità più attese riguarda anche la gestione dinamica degli avvisi. In futuro, Waze potrebbe attivare le notifiche solo durante gli orari scolastici nei giorni di lezione. Evitando così segnalazioni superflue nelle ore notturne o nei periodi di chiusura delle scuole. Per ora, questa opzione non è ancora disponibile. Ma potrebbe comunque diventare un importante miglioramento nel prossimo futuro.

Insomma, l’arrivo degli avvisi per le zone scolastiche conferma la volontà di Waze di evolversi continuamente. L’app continua a sviluppare nuove funzioni in autonomia. Mantenendo però sempre la propria identità intatta e cercando piuttosto di migliorare l’esperienza di guida degli utenti. Per ottenere tutti i benefici di questa innovazione, è consigliato mantenere sempre l’app aggiornata all’ultima versione disponibile.