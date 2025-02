Truffa a fine febbraio con un testo terribile: attenti a non farvi derubare

Gli utenti potrebbero restare fregati con un messaggio truffa molto semplice arrivato tramite e-mail o tramite le applicazioni di messaggistica istantanea. Per evitare che tutto questo possa accadere, il consiglio è quello di stare attenti e di non scaricare alcun tipo di allegato o di aprire alcun link al loro interno.

Truffa in corso con un messaggio incredibile, in realtà ce n’è anche un altro pronto a colpire

Il primo messaggio che potreste trovare in queste ore nella vostra casella e-mail è proprio questo che potete leggere in basso, per cui fate molta attenzione:

“Sono il rappresentante del servizio clienti Microsoft

caro utente,

Ti abbiamo inviato ripetutamente notifiche e avvisi, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta.

Per rimanere protetto da attacchi informatici e hacker, ti consigliamo vivamente di rinnovare il tuo abbonamento.

Se non rinnovi la tua iscrizione entro 24 ore, il tuo account verrà chiuso.

Evita di perdere l’accesso al tuo account e-mail: agisci ora! Controlla i tuoi dati entro 24 ore e proteggiti con il miglior programma antivirus che abbiamo selezionato per te. La tua sicurezza è la nostra massima priorità.

Rinnova l’abbonamento adesso“.

Ovviamente non è solo questo il messaggio che potrebbe fregare le persone, in quanto ce ne sono degli altri pronti a sbucare improvvisamente nella vostra casella e-mail, tipo questo:

“Mi piace così tanto la tua città che rimarrò qui per diversi mesi.

Ho fatto una vacanza e voglio rilassarmi, divertirmi!

Un amico mi ha invitato a farle visita, abbiamo fatto una passeggiata, c’è tanta bella gente.

È diventato interessante per me, forse ci sono uomini single, quindi un amico ha dato il tuo contatto.

Quindi ti scrivo, non sono sposato, senza figli, ho 32 anni.

Mi sembra che vorrai passare del tempo con me se vedi la mia foto.

E la foto è nel mio profilo: Kathy-love

Chiamami!

Con affetto, Kathy“.