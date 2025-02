YouTube: finalmente le pubblicità saranno meno invasive durante i video

Finalmente gli utenti potrebbero ottenere un piccolo traguardo da YouTube. A quanto pare infatti la piattaforma video sta per apportare alcuni cambiamenti che renderanno le pubblicità meno invasive. Durante gli ultimi anni infatti sono piovute critiche feroci verso la piattaforma, la quale è stata accusata di proporre un numero di annunci davvero alto.

Spot pubblicitari più intelligenti e meno invadenti su YouTube

Dal prossimo 12 maggio 2025, YouTube darà il via ad un sistema totalmente rivisitato per quanto concerne la gestione degli annunci mid-roll. Questi non sono altro che le pubblicità che improvvisamente compaiono mentre l’utente sta guardando un video, quelle più fastidiose in pratica. Non si tratta di una riduzione degli spot per chi non paga l’abbonamento Premium, ma di una modifica al modo in cui questi vengono inseriti. Gli annunci appariranno ora in momenti più naturali, come durante una pausa o una transizione nel video, evitando di interrompere una frase o una scena d’azione nel bel mezzo del contenuto.

YouTube spera così di ridurre il rischio che gli utenti abbandonino un video a causa di un’interruzione troppo brusca, pur continuando a mantenere intatti i guadagni derivanti dalla pubblicità.

Cosa cambia per i creator

Anche chi carica contenuti su YouTube noterà delle novità. I video più vecchi, caricati prima del 24 febbraio 2025 e che già includono spot inseriti manualmente, verranno aggiornati automaticamente con nuovi slot pubblicitari in punti strategici, sempre rispettando le pause naturali dei contenuti.

I creator avranno comunque la possibilità di gestire questi cambiamenti attraverso YouTube Studio. Se preferiscono mantenere il controllo totale sulle inserzioni, potranno disattivare l’inserimento automatico degli spot. Tuttavia, YouTube suggerisce di utilizzare il nuovo sistema, che dovrebbe migliorare le entrate pubblicitarie senza compromettere l’esperienza degli spettatori.

Nessuna pubblicità extra per chi non le aveva

Un aspetto importante: YouTube ha chiarito che i video che non avevano inserzioni mid-roll continueranno a restare privi di queste interruzioni. Inoltre, i creator che già usano solo spot mid-roll non saranno obbligati a modificare nulla nei loro contenuti.

Questa mossa di YouTube sembra cercare un equilibrio tra le esigenze degli utenti e quelle dei creator, migliorando l’esperienza di visione senza ridurre gli spazi pubblicitari. Resta da vedere se queste novità saranno apprezzate dal pubblico o se il dibattito sulle troppe pubblicità continuerà anche dopo maggio.