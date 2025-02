Android Auto: gli aggiornamenti bloccano la connessione wireless

Gli ultimi aggiornamenti di Android Auto, in particolare le versioni 13.4 e 13.5, stanno mettendo in difficoltà alcuni automobilisti. Da gennaio, diversi utenti hanno segnalato problemi con la connessione wireless del sistema di infotainment. Al contrario pare che il collegamento tramite cavo USB sembra funzionare correttamente. Solo la modalità wireless è compromessa. Ciò purtroppo impedisce di utilizzare una delle funzionalità più comode e basilari di Android Auto al punto che ci si chiede se Google abbia addirittura testato questi aggiornamenti prima di lanciarli.

Gli automobilisti che utilizzano Android Auto stanno al momento cercando soluzioni temporanee. Molti hanno provato azioni base come il riavvio del sistema, ma senza risultati duraturi. La connessione via cavo, pur risolvendo il problema, non è una vera alternativa per chi desidera una connessione senza fili e molto più pratica. Eppure, cosa alquanto strana, sembra che Google non abbia ancora preso una posizione ufficiale riguardo a queste difficoltà. Alcuni utenti si chiedono se la compagnia abbia mai previsto questi inconvenienti. I forum di supporto sono pieni di segnalazioni sul malfunzionamento di Android Auto, ma anche se è passato un po’ di tempo, la risposta dell’azienda è ancora in sospeso.

Aggiornamenti futuri Android e come procedere

Nel frattempo, Google ha avviato la distribuzione della versione 13.8 di Android Auto attraverso il canale beta, sperando di risolvere i bug. Le versioni 13.6 e 13.7 sono già disponibili per tutti, ma i problemi persistono per alcuni dispositivi e modelli di veicoli. Quali saranno le soluzioni definitive per gli utenti afflitti da queste difficoltà? Alcuni sviluppatori suggeriscono di segnalare il malfunzionamento attraverso i canali ufficiali di supporto, ma, come detto, non c’è ancora una risposta chiara. Chi ha bisogno della connessione wireless quotidianamente per il proprio uso di Android Auto deve ricorrere necessariamente alla connessione via cavo. Ora si resta in attesa di una soluzione concreta. Riuscirà Google a correggere il problema? Diventerà un tema ricorrente nei prossimi aggiornamenti? Speriamo di no. Si aspetta che la compagnia intervenga rapidamente a questo punto, risolvendo una volta per tutte il malfunzionamento che frustra tanti utenti di Android Auto.