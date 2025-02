Volvo ES90, tutto pronto per la presentazione del 5 marzo

Il marchio automobilistico svedese Volvo torna a sorprendere tutti gli appassionati quattro ruote annunciando la data in cui sarà portata finalmente al debutto la nuova berlina elettrica ES90. Nei giorni scorsi, infatti, il costruttore ha reso noto che la data scelta per questo importante evento è quella del 5 marzo 2025.

Non manca tanto dunque alla presentazione ufficiale e, dopo numerosi teaser diffusi nei mesi scorsi, adesso c’è chi prova a immaginare come potrebbe essere il design che andrà a contraddistinguere questa nuova vettura elettrica del costruttore automobilistico Volvo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi finora.

Volvo ES90: come potrebbe essere la berlina elettrica

Prima di una presentazione ufficiale non può naturalmente non esserci tanta attesa e tanta voglia di scoprire qual è il design scelto per un nuovo modello. Ecco dunque che c’è chi prova a ridurre l’attesa immaginando come potrebbe essere la Volvo ES90.

Per quanto riguarda la meccanica, la berlina avrà alla base la piattaforma SPA2, già utilizzata dalla EX90. A contraddistinguere il frontale, la presenza di fari con firma luminosa. Le sue dimensioni, inoltre, probabilmente si attesteranno al di sotto dei cinque metri di lunghezza garantendo il massimo comfort ai passeggero e offrendo un adeguato spazio anche per i bagagli.

In merito ai motori, non si esclude che la casa automobilistica svedese possa decidere di adottare gli stessi powertrain presenti sulla EX90. Se tale ipotesi dovesse essere confermata dal costruttore, la ES90 disporrà di versioni singolo o doppio motore elettrico e potenze fino a 380 kW. Non mancherà a bordo tanta tecnologia tra cui la piattaforma Drive AGX Orin di Nvidia che consente di gestire apposite funzioni di guida assistita.

Non ci resta dunque che attendere la presentazione ufficiale fissata dalla casa automobilistica Volvo per il 5 marzo 2025. Una data in cui sapremo finalmente con certezza tutti i dettagli che contraddistingueranno questa nuova berlina elettrica.