Toyota RAV4: in arrivo anche una versione elettrica?

L’arrivo di nuove generazioni e, dunque, di nuovi modelli da parte delle case automobilistiche non fa altro che attirare l’attenzione degli appassionati di quattro ruote. Tra le novità più importanti che vedremo nei prossimi mesi c’è senza alcun dubbio la nuova Toyota RAV4 la cui presentazione è prevista per l’estate del 2025.

Come ben sappiamo, prima del debutto ufficiale di un nuovo veicoli la diffusioni di alcuni render e foto spia consentono di avere un’idea generale di come potrebbe il modello una volta giunto alla produzione di serie. Nel caso della nuova generazione della Toyota RAV4 sono state già tante le foto spia diffuse finora ma, adesso, ad attirare l’attenzione sono alcune indiscrezioni diffuse dalla stampa giapponese. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Toyota RAV4: la nuova generazioni in arrivo

Portare sul mercato una nuova generazione del SUV RAV4 rappresenta un passo avanti importanti per il costruttore automobilistico Toyota. In tal modo, infatti, l’azienda punta a proporre agli utenti una soluzione ottimizzata rispetto alla serie precedente.

Le indiscrezioni che nelle ultime ore sono arrivate dalla stampa giapponese lasciano intendere che il costruttore potrebbe pensare anche di realizzare una versione completamente elettrica del SUV RAV4. Secondo quanto diffuso, il veicolo potrebbe avere alla base una versione aggiornata della piattaforma TNGA-K. Oltre a ciò potrebbe supportare versioni ibride e plug-in congiuntamente a quelle elettriche. Naturalmente, trattandosi di indiscrezioni non possiamo ancora sapere qual è realmente la decisione dell’azienda.

Come anticipato, la casa costruttrice prevede di effettuare la presentazione del nuovo modello nell’estate 2025. Per poterlo vedere sulle strade di tutta Europa probabilmente dovremo attendere i primi mesi del 2026. Dunque, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla casa automobilistica Toyota e ai suoi importanti progetti. Toyota deciderà davvero di proporre una versione completamente elettrica per ampliare la gamma di veicoli a emissioni zero?