Toyota, in arrivo le nuove Celica e MR2

La casa automobilistica Toyota punta ad attirare l’attenzione degli appassionati di vetture sportive e proprio per questo motivo si prepara a portare nuovamente su strada gli iconici modelli Celica e MR2. Oltre a questi due modelli, il marchio annuncia l’arrivo della Toyota GR GT3, modello che non casualmente diventerà l’erede della Lexus LFA.

Ancora una volta dunque il costruttore Toyota mira a soddisfare anche le esigenze di utenti che sono alla ricerca di un’esperienza di guida nettamente più sportiva ed entusiasmante. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Toyota: al lavoro sulla Celica e l’MR2?

Nonostante siano ormai più rari i modelli sportivi su cui i costruttori del settore delle quattro ruote lavorano, l’azienda giapponese punta a conquistare utenti in cerca di esperienze più entusiasmanti a bordo di un modello come la Celica e l’MR2. Non a caso, dunque, l’intenzione di dare nuova vita a questi modelli non fa altro che confermare la volontà del brand di portare avanti la progettazione di modelli ad alte prestazioni.

Grazie alla nuova Celica e MR2, Toyota non solo permetterà agli utenti di avere a disposizione nuovi modelli sportivi ma rappresenteranno un passo avanti importante per il marchio. Ricordiamo infatti che affiancheranno attuali modelli come la GR Yaris e la GR Corolla.

In merito alle nuove Celica e MR2 naturalmente non si è a conoscenza di molti dettagli ma sappiamo che le sportive del marchio giapponese saranno dotate del nuovo 4 cilindri di due litri turbo, probabilmente con una potenza massima di circa 400 CV e 600 CV per le versioni da corsa.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della casa automobilistica giapponese Toyota e dal mondo delle quattro ruote. Quale sarà la prossima novità a cui i costruttori penseranno per offrire una migliore esperienza di guida agli utenti?