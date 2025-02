TIM rivoluziona le offerte per i giovani: 250GB e Apple Music inclusi

TIM ha lanciato un’offerta dedicata ai giovani under 30. Una novità esclusiva che unisce velocità di navigazione e intrattenimento musicale in un’unica soluzione. Stiamo parlando della TIM Young & Music. Quest’ ultima offre 250GB di traffico dati in 5G ULTRA. Oltre che chiamate illimitate, 200 SMS e Apple Music incluso per tre mesi senza costi aggiuntivi.

L’offerta è proposta a un prezzo promozionale di 9,99€ al mese per i primi tre mesi, per poi passare a 16,99€ mensili. L’attivazione è gratuita per chi aderisce online. In più grazie alla tecnologia 5G ULTRA, gli utenti possono usufruire di una connessione fino a 10 volte più veloce rispetto al 4G. Oltre al traffico disponibile in Italia, sono inclusi anche 22GB utilizzabili nei paesi dell’UE. In modo da testare sempre connessi anche durante i viaggi.

TIM: attivazione rapida con eSIM e gestione digitale della linea

Apple Music rappresenta un valore aggiunto importante. Il servizio prevede l’accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e la possibilità di ascoltare playlist personalizzate ovunque. In più, l’audio spaziale in Dolby Atmos assicura un’esperienza d’ascolto immersiva su tutti i dispositivi compatibili. Inclusi smartphone, tablet, console e sistemi CarPlay.

Uno dei punti di forza dell’offerta è sicuramente la semplicità di attivazione. Gli utenti possono scegliere tra la SIM fisica tradizionale o la più innovativa eSIM. La quale consente di attivare il servizio in pochi minuti senza la necessità di una scheda fisica. L’attivazione dell’eSIM avviene tramite SPID o videoselfie, con il QR code inviato via email per un’installazione immediata.

La scheda virtuale, in ogni caso, porta con sé numerosi vantaggi. Innanzitutto è ecologica e non può essere smagnetizzata o persa. In più permette di gestire più numeri su un unico smartphone. Per chi desidera un servizio senza interruzioni, TIM offre anche l’ opzione Ricarica Automatica. Quest’ ultima si occupa appunto di ricaricare il credito al momento del rinnovo dell’offerta, così da evitare sospensioni improvvise.

Per finire è importante ricordare che l’ operatore garantisce un supporto continuo tramite il servizio clienti 119 e l’App MyTIM. Utile per monitorare il consumo di dati, gestire le offerte attive e accedere al programma fedeltà TIM Party. Grazie a cui le persone possono ottenere premi, sconti e vantaggi esclusivi.