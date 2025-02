PosteMobile: ecco la super Creami EXTRA WOW 150

Se siete stanchi della promozione che avete sul vostro numero di cellulare e ne volete una nuova senza spendere un capitale sicuramente un provider che merita la vostra attenzione è rappresentato da poste mobile, l’operatore tinto di giallo infatti garantisce da tantissimo tempo delle offerte davvero convenienti che offrono agli utenti caratteristiche di livello elevato senza spendere somme eccessive ogni mese, si tratta di offerte dedicate a coloro che vogliono avere a disposizione tutto il necessario per un’esperienza completa ma senza troppe pretese.

Proprio sulla scia di questa politica sul sito ufficiale di poste mobile è apparsa una nuova offerta per coloro che hanno bisogno di tanti dati per poter navigare senza preoccupazioni ma allo stesso tempo minuti ed SMS ad un costo decisamente accessibile, l’offerta in questione si chiama Creami extra wow 150.

Cosa offre

Come potete leggere con i vostri occhi dal banner preso direttamente dal sito ufficiale l’offerta in questione garantisce 150 GB di traffico dati in connettività 4G con velocità in download massima di 300 Mb per secondo abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti, il costo è di 6,99 € al mese e al momento dell’attivazione dovrete pagare 10 € come costo di attivazione all’interno dei quali è incluso anche il costo della Sim, insieme a questi 10 € poi dovrete effettuare una prima ricarica di altrettanti 10 € dalla quale verranno scalati gli euro necessari per il primo mese della vostra promozione, di conseguenza al momento dell’attivazione la cifra da spendere sarà di circa 20 €, dopodiché pagherete solamente il costo mensile della promozione che avete attivato, nulla di più semplice e intuitivo, l’attivazione infatti può essere effettuata direttamente online dal sito ufficiale di poste mobile.

Se siete interessati e avete uno smartphone che magari non è il 5G ma supporta solo la connettività 4G questa sicuramente è un ottimo offerta dal momento che gode di un prezzo decisamente più accessibile rispetto alla media.