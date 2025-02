L’America punta sull’energia delle batterie

Il 2025 segna un cambiamento importante per la produzione di batterie negli Stati Uniti. Con dieci nuovi impianti in fase di avvio, il Paese si prepara a rafforzare la propria industria. Ciò attraverso la riduzione della dipendenza dalle importazioni. Ma soprattutto garantendo una catena di approvvigionamento più solida. La capacità produttiva nazionale sembra quindi destinata a crescere rapidamente. Si pensa infatti ad un aumento che potrebbe persino raddoppiare rispetto all’anno precedente.

Il ruolo della politica nella rivoluzione elettrica delle batterie

A guidare questa trasformazione vi sono colossi come LG Energy Solution, SK On e Panasonic. I quali hanno investito miliardi di dollari per ampliare la produzione sul territorio americano. Il Nord America sta registrando il più alto tasso di crescita nel settore delle batterie. Ma la Cina mantiene il primato mondiale. Il nuovo impianto di Toyota a Liberty, North Carolina, è uno dei progetti più ambiziosi. Infatti, la struttura, con un investimento di 14 miliardi di dollari, inizierà la produzione ad aprile.

Realizzando batterie per veicoli elettrici, ibridi e plug-in. SK On, invece, sta costruendo tre nuovi stabilimenti. Due dei quali in collaborazione con Ford e uno con Hyundai. Anche LG Energy Solution ha completato due nuovi impianti. Uno in Ohio in partnership con Honda e uno indipendente in Arizona.

Il futuro del settore però dipenderà anche dalle scelte politiche dell’amministrazione statunitense. A tal proposito, il presidente Donald Trump ha già più volte espresso la sua posizione. Egli infatti intende eliminare gli incentivi fiscali per i veicoli elettrici. Ma soprattutto introdurre dazi del 25% su auto e componenti importati da Canada e Messico. Tali misure potrebbero rallentare la crescita del settore, ma non fermarla del tutto.

Secondo gli esperti, l’industria delle batterie ha raggiunto un punto di svolta e difficilmente tornerà indietro.

Le grandi case automobilistiche hanno registrato vendite record di veicoli elettrici negli ultimi anni. Ne sono un esempio General Motors, Ford, Hyundai, Kia e Honda. Ciò grazie a incentivi e strategie di leasing vantaggiose. La localizzazione della produzione di batterie potrebbe compensare l’eventuale riduzione dei sussidi. Arrivando ad abbassare i costi e rendendo i veicoli elettrici ancora più competitivi.

Insomma, l’ espansione degli impianti segna un momento fondamentale per il settore automobilistico americano. La corsa all’elettrificazione sembra ormai inarrestabile. Spinta dall’innovazione tecnologica e da una domanda in continua crescita.