Google Veo 2: il generatore AI di video ha un prezzo ufficiale

Google ha annunciato il prezzo ufficiale di Veo 2, il suo avanzato modello di intelligenza artificiale per la generazione di video. Il servizio avrà un costo di 1800 dollari all’ora, equivalente a 50 centesimi al secondo, rendendolo uno degli strumenti più costosi nel settore dell’AI generativa per i contenuti multimediali. Questa mossa segna un passo importante per BigG, che punta a competere con OpenAI e altri sviluppatori nel campo della generazione automatizzata di video ad alta qualità.

Cos’è Google Veo 2 e come funziona

Google Veo 2 è un modello di intelligenza artificiale avanzato in grado di generare video realistici partendo da input testuali o visivi. Il sistema utilizza un approccio basato su deep learning per elaborare e creare sequenze animate ad alta definizione, con dettagli accurati e movimenti fluidi.

La piattaforma si rivolge principalmente a:

Professionisti del settore cinematografico che vogliono creare scene complesse senza costosi set fisici.

Creator di contenuti digitali, come youtuber e influencer, che desiderano migliorare i loro video con effetti generati dall’AI.

Aziende e pubblicitari, che possono realizzare spot pubblicitari senza dover girare scene reali.

Con un costo di 1800 dollari all’ora, Veo 2 non è pensato per il pubblico di massa, ma per un’utenza altamente specializzata. Il prezzo lo colloca tra le soluzioni più avanzate e costose disponibili sul mercato, ben al di sopra di altre alternative di AI video come Runway ML o Pika Labs.

Google ha giustificato il prezzo sottolineando la qualità superiore delle produzioni di Veo 2 rispetto ai concorrenti. Il modello è in grado di creare video 4K, con effetti cinematografici e una gestione dettagliata della luce e delle texture, offrendo una resa quasi indistinguibile dalla realtà.

Attualmente, Veo 2 è disponibile per un numero limitato di utenti attraverso un programma beta. Google ha dichiarato che la piattaforma verrà progressivamente aperta a più professionisti nei prossimi mesi. Se il modello avrà successo, potrebbe segnare una svolta per l’industria dell’intrattenimento, ridefinendo il modo in cui vengono prodotti i contenuti visivi. Tuttavia, resta da vedere se il costo elevato rappresenterà un ostacolo alla sua diffusione.

Google continua così la sua corsa nel settore dell’intelligenza artificiale generativa, puntando a offrire strumenti sempre più avanzati per i professionisti del settore. Con Veo 2, l’azienda mira a imporsi come leader nella produzione video basata su AI, sfidando direttamente le tecnologie di OpenAI e altre realtà emergenti.