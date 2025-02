Google Meet cambia look: arriva il redesign con Material You

Google sta aggiornando Meet con un redesign basato su Material You, la sua filosofia di design che punta a offrire un’interfaccia più fluida e personalizzata. Il nuovo aggiornamento è in fase di rollout per Android e iOS, portando un look più moderno e coerente con il resto delle app di Google.

Un’interfaccia più intuitiva e personalizzabile

Il principale cambiamento riguarda l’adattamento dell’interfaccia a Material You, il linguaggio visivo che Google ha introdotto con Android 12. L’aggiornamento introduce colori dinamici, bordi arrotondati e una disposizione degli elementi più chiara.

Gli utenti noteranno pulsanti più grandi e meglio distanziati, per migliorare l’accessibilità e la navigazione tra le funzioni. Anche il menu delle opzioni durante le chiamate è stato semplificato, permettendo di accedere rapidamente a impostazioni come la modalità sfocatura dello sfondo, la condivisione dello schermo e i sottotitoli automatici.

Un’altra novità riguarda il pannello di controllo, che ora offre una visualizzazione più pulita delle opzioni audio e video, con un layout ottimizzato per uso con una sola mano.

Oltre agli aspetti estetici, Google ha lavorato su miglioramenti alla stabilità dell’app. Il nuovo aggiornamento punta a ridurre lag e problemi di sincronizzazione audio-video, ottimizzando il consumo di batteria durante le videochiamate.

Anche la gestione della qualità video è stata ottimizzata, con un sistema che adatta dinamicamente la risoluzione del video in base alla qualità della connessione, riducendo il rischio di interruzioni.

Quando arriverà il nuovo Google Meet?

Il rollout della nuova interfaccia è già iniziato e sarà completato entro le prossime settimane su tutti i dispositivi Android e iOS. L’aggiornamento avviene lato server, quindi non è necessario scaricare manualmente una nuova versione dell’app.

Google Meet continua così a migliorare l’esperienza utente, puntando a una maggiore coerenza visiva con le altre app di Google e offrendo un’interfaccia più accessibile e intuitiva.

Con questa evoluzione, BigG si allinea sempre di più alle esigenze degli utenti, offrendo un’esperienza di videochiamata più fluida e moderna. Il redesign basato su Material You rappresenta un passo avanti per chi utilizza Meet quotidianamente, sia per il lavoro che per le comunicazioni personali.