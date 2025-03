Google Veo 2, generare video con l’IA ha un costo

Torniamo in ambito tecnologico, ma soprattutto dell’intelligenza artificiale tramite il nuovissimo Google Veo 2, il quel sta attirando a se moltissimi sguardi visto i suoi prezzi di utilizzo. Lo strumento abbastanza avanzato di generazione video ha sollevato molti dubbi sul suo prezzo.

Google Veo 2, parliamo di prezzi?

Google ha finalmente svelato i prezzi per il suo strumento di ultima generazione basato sull’intelligenza artificiale, ovvero il Veo 2, considerato come servizio premium per i professionisti e aziende. Il suo costo a quanto pare, partirebbe dai 50 centesimi al secondo, i quali sollevano moltissimi punti interrogativi sull’accessibilità e l’efficienza di tale tecnologia.

Dopo il suo annuncio per dicembre, l’azienda ha voluto rivelare i dettagli che riguardavano i costi di utilizzo per quanto riguarda Google Veo 2. Quest’ultimo promette di trasformare il modo in cui le varie aziende si avvicinano al mondo della produzione video.

Va normalmente sottolineato che non tutti i secondi che saranno generati con Google Veo 2 andranno sommarsi in quelli utilizzati nel prodotto finale. La stessa Google ha indicato che il modello in questione ha le competenze per creare un video di circa due minuti. Questo significherebbe che i vari utenti dovrebbero pagare per materiale non impiegato. Questo dettaglio alza moltissime domande sull’ottimizzazione dei costi in base al processo di creazione dei contenuti stessi.

Questa tecnica di pricing di Google Veo 2 è molto diversa da quella impiegata da OpenAI per il modello Sora. Infatti quest’ultima ha scelto di utilizzare un modello di abbonamento per integrare Sora in ChatGPT Pro, con un costo mensile di ben 200 dollari.

Normalmente l’ultimo passo rimane agli utenti che dovranno essere in grado di poter valutare i pro e i contro, pianificando anche la generazione dei contenuti per il loro ritorno economico dall’investimento fatto. Bisogna mantenere in osservazione anche il mercato per vedere come reagirà a questa nuova offerta e se la concorrenza sarà in grado di rispondere.