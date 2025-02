Fitbit: problemi dopo l’ultimo aggiornamento

Un recente aggiornamento software riservato agli smartwatch Fitbit Sense e Versa 3 ha sollevato diverse polemiche. Google si trova al centro di un nuovo dibattito a causa dell’update pensato per mitigare i rischi di surriscaldamento della batteria. Quest’ultimo, però, ha invece ridotto drasticamente l’autonomia dei dispositivi, scatenando un’ondata di critiche tra gli utenti. Con tale premessa, ora Google, proprietaria di Fitbit, è al centro di nuovi di dubbi.

Fitbit causa nuovi problemi agli utenti con smartwatch

La questione ha origini nei problemi riscontrati in passato con il modello Fitbit Ionic. Quest’ultimo in alcuni casi ha causato ustioni agli utenti. Ciò a causa di un eccessivo surriscaldamento della batteria. L’incidente ha portato al richiamo di numerosi dispositivi. Insieme ad una multa importante per l’azienda. Per evitare che una situazione simile si ripetesse, Google ha deciso di rilasciare un aggiornamento. Indirizzati ai modelli Sense e Versa 3. Ciò con l’obiettivo di limitare il consumo energetico. E prevenire anche il rischio di surriscaldamento.

Eppure, tale intervento ha avuto conseguenze inaspettate. Prima dell’aggiornamento, la durata della batteria andava dai 3 ai 5 giorni. Un punto di forza dei dispositivi indossabili di Fitbit. Dopo l’update, invece, molti utenti segnalano un’autonomia ridotta a meno di 24 ore. Fattore che li costringe a ricaricare l’orologio quotidianamente e compromettendo l’esperienza d’uso.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Nei forum ufficiali, le lamentele si moltiplicano. Il problema è reso ancor più grave dalla mancanza di risposte chiare da parte di Google. L’azienda, al momento, ha offerto negli USA un credito di 50 dollari ai clienti colpiti dal problema. Una cifra che, però, molti considerano insufficiente rispetto al costo originale del dispositivo. Non resta che attendere e vedere se Google ascolterà i propri clienti e offrirà un’alternativa valida. Opzione ideale per chi si sente tradito da un aggiornamento che ha trasformato un punto di forza in un evidente svantaggio.