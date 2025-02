Apple vuole riconquistare i creator: iPhone 17 Pro e le nuove funzioni video

Gli iPhone sono sempre stati un punto di riferimento per la loro capacità di registrazione video. Ma, negli ultimi anni, alcuni competitor hanno ridotto il divario. Con il lancio degli iPhone17 Pro e 17Pro Max, però, il colosso di Cupertino sembra intenzionato a voler ribadire la propria superiorità nel settore. Secondo le anticipazioni del giornalista Mark Gurman di Bloomberg, la prossima generazione di dispositivi sarà pensata appositamente per i creatori di contenuti. Sono previste quindi innovazioni tecniche mirate a migliorare la qualità delle riprese.

Apple: tecnologia avanzata per immagini più stabili e audio più pulito

Apple avrebbe quindi lavorato per rendere gli iPhone Pro strumenti ancora più affidabili per chi realizza vlog e video professionali. L’obiettivo però non è solo mantenere alta la qualità delle riprese. Ma anche e soprattutto cercare di convincere sempre più utenti a utilizzare l’iPhone come dispositivo principale per la produzione di contenuti. L’azienda spera così di ridurre la dipendenza da videocamere e action cam. Spingendo i creator a fare affidamento su un unico device per tutte le loro esigenze.

Le novità più attese riguardano il comparto fotografico e video. Il teleobiettivo 5x con tecnologia a tetraprisma, già introdotto negli iPhone 16 Pro, sarà confermato, ma questa volta con un ruolo ancora più centrale. Apple infatti, starebbe lavorando per sfruttarne al massimo le potenzialità, offrendo zoom più nitidi e dettagliati.

Uno dei miglioramenti più rilevanti riguarderà la stabilizzazione elettronica dell’immagine. Questa tecnologia verrà ottimizzata per garantire riprese ancora più fluide e professionali. Riuscendo ad eliminare tremolii e vibrazioni. Anche l’audio avrà un ruolo chiave. La disposizione dei microfoni sarà riprogettata per poter catturare un suono più chiaro e definito senza l’ausilio di strumenti esterni.

Insomma, secondo Gurman, la presentazione dei nuovi iPhone a settembre dedicherà più spazio che mai alle capacità video. Evidente segno di un ritorno di Apple a concentrarsi su questo settore. La nuova generazione di iPhonePro si preannuncia quindi come una rivoluzione per i content creator. In quanto si propone di offrire loro strumenti ancora più avanzati per la produzione di video di alta qualità.