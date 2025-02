COP16 Roma: richiesti interventi per tutelare la biodiversità

Roma ospita la COP16 delle Nazioni Unite, un evento di portata internazionale. Quest’ultimo vedrà la partecipazione di esperti, attivisti e leader mondiali. L’obiettivo è affrontare i pericoli che gravano sugli ecosistemi del pianeta. Tra i protagonisti della giornata ci saranno anche le organizzazioni del Climate Pride. Pronte ad esigere impegni concreti e urgenti per salvaguardare natura e biodiversità. La crisi ecologica avanza inesorabilmente. In Italia, il rapporto “Natura selvatica a rischio” di Legambiente ha evidenziato una situazione critica. Ciò con 58 ecosistemi naturali a rischio, di cui sette in pericolo critico.

Il COP16 lavora sugli obiettivi ambientali

La biodiversità rappresenta una questione ambientale ed anche economica. Oltre la metà del PIL globale,infatti, dipende direttamente dalla natura. Anche se la Strategia Europea per la Biodiversità 2030 impone obiettivi chiari per la tutela ambientale, l’Italia registra ancora gravi ritardi. La percentuale di aree protette, sia terrestri che marine, rimane invariata. Mentre la gestione delle risorse naturali necessita di interventi più incisivi. Un altro nodo irrisolto è la regolamentazione dei crediti di carbonio nel settore agroforestale. Una misura essenziale per incentivare pratiche sostenibili e contrastare la deforestazione.

Legambiente ha lanciato un appello chiaro. Ogni ritardo negli accordi internazionali si traduce in un danno irreparabile per il pianeta. È necessario un cambiamento di rotta immediato. Quest’ultimo deve coinvolgere istituzioni, imprese e cittadini. L’Italia deve assumersi la responsabilità di raggiungere i target fissati dalla SEB 2030. Oltre che promuovere un accordo finanziario ambizioso a livello globale. Accompagnato da strumenti di monitoraggio efficaci.

La tutela della biodiversità non è solo un dovere etico. Ma una necessità per garantire il futuro delle generazioni a venire. Ecosistemi sani significano aria più pulita, suoli fertili, acque potabili e una maggiore resistenza ai cambiamenti climatici. Proteggere la natura equivale a proteggere noi stessi. Un messaggio che risuonerà con forza, nella speranza che tale COP16 segni finalmente un punto di svolta.