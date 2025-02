WhatsApp: ora la truffa diventa una videochiamata, scopriamo come

A quanto pare d’ora in avanti dovremmo tirare i conti con un nuovo metodo di truffa che sta spopolando su WhatsApp da pochi giorni, nello specifico i truffatori stanno utilizzando un nuovo modus operandi mai visto prima dal momento che normalmente in passato erano soliti utilizzare metodi di comunicazione come SMS o telefonate standard, da qualche giorno però questi ultimi hanno iniziato ad utilizzare addirittura le video chiamate su WhatsApp, espandendo di fatto il problema dal momento che già in passato avevano iniziato ad usare la nota piattaforma dei messaggi istantanea ma non si erano mai spinti oltre i classici messaggi, il pericolo questa volta invece risulta essere del tutto nuovo e di conseguenza ancora più pericoloso dal momento che moltissime persone si stanno ritrovando ad avere a che fare con qualcosa di mai visto prima.

Cambia il modo ma non il bottino

I truffatori cercano ovviamente di accedere sempre alla medesima refurtiva, nello specifico vogliono ottenere informazioni sensibili per garantirsi l’accesso ai conti bancari della vittima, per farlo in scena la telefonata con carattere urgente da parte di un istituto bancario, dopodiché cercano di indurre la vittima a compiere una video chiamata all’interno della quale condividere il proprio schermo per poi effettuare l’accesso sulle sue piattaforme di Internet banking, tutto ciò ovviamente compromette in modo pesante la privacy della vittima che rischia così di vedere rivelate le proprie credenziali di accesso.

Di conseguenza, se anche voi doveste ricevere questo tipo di contatto, non eseguite nessuna istruzione e anzi terminate la conversazione e se avete qualche dubbio telefonate voi stessi al vostro istituto di credito per chiedere delucidazioni utilizzando i numeri garantiti forniti dalla banca stessa, ricordate che infatti telefonare ai numeri che vi sono forniti dalla vostra banca, è sempre la cosa migliore dal momento che questi ultimi sono garantiti al 100%.