Amazon da SOGNO con lo sconto PAZZO su Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Offerta da non perdere disponibile su Amazon dove gli utenti possono acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro, uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo che permette al singolo consumatore di godere di un buon risparmio, ma senza dover rinunciare alle specifiche tecniche generali. Il prodotto presenta dimensioni perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, con un peso di 187 grammi, nonché 161,2 x 74,3 x 8 millimetri di spessore.

Il display resta essere di ottima qualità generale, parliamo di un 6,67 pollici di diagonale, OLED con refresh rate a 120Hz, che incrementa così la fluidità limitandone i difetti, presenta densità di 446 ppi, una risoluzione massima a 1220 x 2712 pixel, ma anche protezione Gorilla Glass Victus. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: un principale da 200 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un effetto bokeh/macro da soli 2 megapixel.

Amazon, che offerta su Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per l’acquisto di Xiaomi Redmi Note 13 Pro, infatti gli utenti nel periodo possono acquistare lo smartphone con un risparmio importante, per la variante 8GB di RAM e 256GB di memoria interna con connettività 4G, fino a scendere al prezzo finale di soli 208,90 euro. Lo potete ordinare al seguente link.

