Friggitrice ad aria MOULINEX ad un prezzo MAI VISTO: sconto del 49% su Amazon

La friggitrice ad aria non deve assolutamente mancare nelle vostre disponibilità, o comunque nelle vostre cucine, per questo motivo oggi vi parliamo dell’ottimo sconto applicato sul modello di casa Moulinex, oggi può essere vostro con un risparmio del 49%, uno sconto disponibile per ogni singolo consumatore sul territorio nazionale che deciderà di collegarsi ad Amazon.

Il modello è la EZ5058, chiamata comunemente Moulinex Easy Fry & Grill, una friggitrice ad ari 2in1 con una capacità di 4,2 litri, realizzata in acciaio inox, si contraddistingue dalla classica friggitrice per la sua capacità di riuscire a realizzare una doratura e cottura perfetta degli alimenti, senza l’aggiunta di grassi di alcun tipo (o comunque minimo). Il sistema di controllo si concentra interamente nella parte anteriore, dove si trova un piccolo display completamente digitale, sul quale si possono selezionare 8 programmi differenti preimpostati.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, così potete avere i codici sconto Amazon gratis e scoprire ogni giorno tutti i migliori prezzi più bassi del momento.

Friggitrice ad aria Moulinex, lo sconto migliore di oggi

Volete acquistare una friggitrice ad aria pagandola relativamente poco? allora può tornarvi sicuramente utile questo sconto sulla Moulinex EZ5058, il suo listino di 159,99 euro viene scontato del 49%, cosicché il consumatore si possa ritrovare a spendere solamente 81,99 euro. La potete ordinare su Amazon premendo qui.

Esteticamente il dispositivo è davvero gradevole, alla moda e moderno, perfetto per essere utilizzato praticamente ovunque vogliate, le sue dimensioni sono di 27 x 32,4 x 36,1 centimetri, con uno sviluppo più che altro verticale, ovvero verso l’alto, così da non avere una base troppo grane e facilitarne il posizionamento. Gli utenti che l’acquisteranno potranno godere anche dell’applicazione sulla quale trovare tantissime ricette, utili più che altro per riuscire a capire come utilizzarla; da notare, inoltre, che i componenti rimovibili possono essere facilmente lavabili in lavastoviglie per la massima comodità possibile.