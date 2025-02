Redmi K80 Ultra: un leak anticipa specifiche tecniche, batteria e design

Un recente leak ha rivelato le caratteristiche tecniche del Redmi K80 Ultra, il nuovo top di gamma atteso nei prossimi mesi. Il dispositivo promette prestazioni elevate, una batteria potenziata e un design rinnovato, posizionandosi come un serio concorrente nel segmento flagship.

Prestazioni di fascia alta con il nuovo chip Snapdragon

Secondo le indiscrezioni, il Redmi K80 Ultra sarà equipaggiato con un chip Snapdragon Elite, il prossimo processore di punta di Qualcomm. Questo garantirà un significativo incremento delle prestazioni, sia in termini di efficienza energetica che di potenza di calcolo, rendendolo ideale per il gaming e l’uso intensivo.

Il dispositivo potrebbe inoltre offrire fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.0, assicurando velocità elevate per il multitasking e un’archiviazione rapida. Uno dei punti di forza del Redmi K80 Ultra sarà la batteria da 5500 mAh, un netto miglioramento rispetto al modello precedente. La capacità maggiorata consentirà un’autonomia prolungata, permettendo agli utenti di utilizzare lo smartphone per un’intera giornata senza preoccuparsi della ricarica. Il supporto alla ricarica rapida da 120W garantirà tempi di ricarica ridotti, con la possibilità di portare la batteria al 100% in meno di 20 minuti.

Il nuovo smartphone adotterà un display OLED da 6,7 pollici con refresh rate a 144 Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e una qualità dell’immagine elevata. Il supporto alla risoluzione 1.5K assicurerà colori vibranti e dettagli nitidi, ideali per chi cerca un display premium.

Dal punto di vista estetico, il Redmi K80 Ultra presenterà cornici sottili e un design minimalista, con materiali premium e una costruzione più raffinata rispetto ai modelli precedenti. Il comparto fotografico includerà una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), accompagnata da un sensore ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Questa configurazione permetterà di scattare foto di qualità elevata, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il Redmi K80 Ultra potrebbe debuttare nel terzo trimestre del 2025, con un annuncio ufficiale atteso nei prossimi mesi. Il dispositivo verrà lanciato inizialmente in Cina, per poi espandersi nei mercati globali sotto il brand POCO. Si preannuncia come uno degli smartphone più interessanti del 2025, grazie a un hardware di fascia alta, una batteria capiente e un display all’avanguardia. Se le specifiche confermate dal leak verranno rispettate, potrebbe diventare uno dei flagship killer più competitivi dell’anno.