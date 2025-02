Nuova offerta Kena: 400GB di internet 4G a soli 11,99€!

Kena lancia una nuova offerta dedicata a chi cerca una connessione dati abbondante a un prezzo contenuto. L’operatore propone un pacchetto che include 400GB di traffico internet in 4G, con una quota di 16GB utilizzabile in Europa, al costo di 11,99 euro al mese invece dei 13,99 previsti inizialmente. Tuttavia, per ottenere il massimo dei dati disponibili, è necessario attivare il servizio di ricarica automatica. In caso contrario, il traffico incluso scende a 300GB mensili.

Kena ti offre 400GB al mese a un prezzo speciale

L’offerta è riservata esclusivamente ai nuovi numeri Kena, quindi non è disponibile per chi desidera effettuare la portabilità da un altro operatore. La SIM è compatibile con il servizio VoLTE, consentendo così l’utilizzo della rete 4G anche per le chiamate vocali, a patto che il dispositivo in uso sia tra quelli supportati. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, Kena garantisce fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload su rete nazionale, mentre all’estero la connessione dipende dagli accordi di roaming siglati da TIM, senza garanzia di prestazioni equivalenti a quelle disponibili in Italia.

L’attivazione non prevede costi aggiuntivi né per la SIM né per il contributo di attivazione, e il rinnovo avviene automaticamente alla scadenza mensile se il credito residuo è sufficiente. Nel caso in cui il traffico dati venga esaurito prima del termine del mese, si applicano le condizioni del piano base Kena, salvo la presenza di opzioni aggiuntive attivate dall’utente.

L’operatore ha reso disponibile l’offerta attraverso diversi canali di attivazione. Gli interessati possono procedere direttamente dal sito ufficiale, utilizzando l’app dedicata per dispositivi Android e iPhone o contattando il servizio clienti. La promozione punta ad attirare nuovi clienti con un elevato quantitativo di dati a un prezzo competitivo, sebbene la ricarica automatica rimanga un requisito per ottenere la quantità massima di traffico disponibile.