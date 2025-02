One UI 7: niente più ritardi?

Samsung si prepara a distribuire l’attesissimo aggiornamento One UI 7. Attualmente, i soli smartphone ad essere equipaggiati con tale versione sono i flagship di Galaxy S25. Ma la comunità di utenti attende con impazienza l’arrivo dell’update sui modelli di generazione precedente. Eppure, le prime indiscrezioni facevano temere un ritardo importante nel rilascio della versione stabile. Alcune fonti ipotizzavano un debutto non prima di aprile. Nelle ultime settimane, però, sono emersi segnali più incoraggianti. Quest’ultimi indicano un possibile arrivo anticipato. A confermare tale ipotesi è stata una comunicazione apparsa sulla community ufficiale indiana di Samsung. Qui un moderatore ha annunciato la chiusura del programma beta e l’imminente rilascio della versione definitiva.

Arriva la versione stabile di One UI?

Al momento, manca una data precisa per il rilascio, ma tale dichiarazione lascia intendere che Samsung potrebbe accelerare i tempi rispetto alle previsioni più pessimistiche. A rafforzare suddetta ipotesi è intervenuto il noto leaker PandaFlash. Quest’ultimo sostiene di aver ricevuto informazioni da una fonte interna all’azienda sudcoreana. Secondo quanto riportato One UI 7 potrebbe essere rilasciata già nel mese di marzo. Secondo il leaker, i primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento sarebbero proprio i Galaxy S24. Seguiti subito dopo dai modelli Z Flip 6 e Z Fold 6.

La nuova iterazione della One UI introduce numerosi miglioramenti. Tra cui un’interfaccia utente più intuitiva e nuove funzionalità per la personalizzazione. Inoltre, è prevista anche un’ottimizzazione generale delle prestazioni. Ciò al fine di garantire un’esperienza d’uso più fluida e reattiva. Samsung ha lavorato intensamente per perfezionare l’aggiornamento. Motivo per cui il processo di sviluppo è stato più lungo e complesso rispetto al passato.

Le informazioni disponibili sono contrastanti. Eppure, sembra ormai certo che l‘attesa per One UI 7 sia quasi giunta al termine. Non resta che attendere ulteriori dichiarazioni ufficiali da Samsung. Nel frattempo, l’entusiasmo tra gli utenti Galaxy è già alle stelle per le novità che l’aggiornamento porterà con sé.