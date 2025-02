One UI 7 arriva ad aprile dopo i continui rinvii

Samsung si trova ad affrontare una fase complessa nello sviluppo della sua interfaccia One UI. Dopo anni di aggiornamenti cadenzati e precisi, la settima generazione della One UI ha subito ritardi importanti. Dettaglio che ha costretto l’azienda sudcoreana a rivedere la propria roadmap di rilascio. Secondo le ultime indiscrezioni, l’idea della One UI 7.1 sarebbe stata abbandonata del tutto. Quest’ultima è stata sostituita da una versione 7.0.1. Quest’ultima accompagnerà il lancio dei prossimi pieghevoli dell’azienda. Ciò suggerisce un aggiornamento minore, probabilmente focalizzato su ottimizzazioni e correzioni di bug. E non su nuove funzionalità di rilievo.

Samsung: ritardi registrati per la nuova versione One UI

Il modello di aggiornamento adottato dall’azienda sudcoreana prevedeva un ciclo ben definito. Si parte con il rilascio della versione principale della One UI all’inizio dell’anno. In concomitanza con i nuovi flagship della serie Galaxy S. A seguire, ci sarebbe stato un aggiornamento incrementale con il lancio dei pieghevoli a metà anno. Eppure, con la One UI 7, qualcosa sembra essere andato storto. La prima beta pubblica è stata rilasciata solo a dicembre per la serie Galaxy S24. I progressi nello sviluppo sono stati lenti e meno incisivi del previsto. Di conseguenza, Samsung ha accumulato ritardi che potrebbero avere ripercussioni sul futuro dei suoi aggiornamenti.

L’azienda si è distinta come leader nel supporto software, garantendo aggiornamenti prolungati anche per dispositivi di fascia bassa. Con fino a sei anni di update. Ora, invece, la situazione appare complicata. Con i suoi smartphone ancora fermi ad Android 14, Samsung rischia di rimanere indietro rispetto alla concorrenza. Al momento, le previsioni sul rilascio stabile della One UI 7 restano incerte. Alcune fonti suggeriscono che potrebbe avvenire entro la fine di marzo. Mentre altre ipotizzano un lancio posticipato all’uscita del Galaxy S25 Edge, indicativamente ad aprile. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali per scoprire quale sarà la strategia adoperata da Samsung.