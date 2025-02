Community Notes nel mirino di Musk: cosa cambierà su X?

Elon Musk non smette di sorprendere con le sue posizioni sulla piattaforma X, ex Twitter, di cui è proprietario. Questa volta è nel mirino un sistema che ha sostenuto a lungo, ovvero le Community Notes, la funzione di fact-checking collaborativo che aveva introdotto per combattere la disinformazione. Da un po’ di tempo, però, Musk sembra aver cambiato idea su questa iniziativa che, inizialmente, aveva elogiato come una delle innovazioni più importanti per le piattaforme sociali.

Musk cambia idea sulle Community Notes

Le Community Notes permettono agli utenti di correggere contenuti che ritengono errati, basandosi su fatti verificabili. In teoria, dovrebbero migliorare l’affidabilità delle informazioni in circolazione, ma Musk ha espresso delle riserve sul fatto che il sistema possa essere facilmente manipolato da governi e media tradizionali. Questo cambiamento di opinione è arrivato dopo che alcune note della community sono state utilizzate per difendere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in seguito alle affermazioni di Donald Trump, che ha definito Zelensky “un dittatore”. Musk, noto per la sua vicinanza con Trump, non ha preso bene l’intervento degli utenti che hanno corretto un post in cui si affermava che un sondaggio su Zelensky fosse stato manipolato dal governo ucraino. In particolare, il dato che il 57% degli ucraini sosteneva Zelensky è stato messo in discussione, con alcuni utenti delle Community Notes che hanno cercato di ridimensionare l’affermazione.

Questo episodio ha spinto Musk a rivedere il sistema delle Community Notes e a fare sapere che sono in arrivo modifiche. Non è ancora chiaro quali saranno le modifiche, ma la direzione sembra essere quella di cercare un maggiore controllo su come vengono usate queste note. Musk ha promesso che la revisione del sistema è già in corso, ma non ha ancora specificato se queste modifiche porteranno a più trasparenza o, al contrario, a un sistema più centralizzato.

In ogni caso, è interessante osservare come Musk, che aveva molto apprezzato questo strumento, ora ne stia mettendo in discussione l’efficacia, specialmente dopo averlo utilizzato per consolidare una certa narrativa.