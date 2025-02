Apple: sospesa la crittografia end-to-end nel Regno Unito

Apple ha di recente preso una decisione che ha sollevato dibattiti. Quest’ultimi riguardano la privacy e la sicurezza dei dati. Cupertino ha stabilito la sospensione del servizio di crittografia avanzata iCloud nel Regno Unito. La funzione è nota come Advanced Data Protection (ADP)- Forniva una crittografia end-to-end per i dati degli utenti. Quest’ultima impediva a chiunque, inclusa Apple, di accedere a tali informazioni. Eppure, le pressioni del governo britannico hanno portato alla rimozione di tale funzionalità per i nuovi utenti. Mentre coloro che l’avevano già attivata dovranno disattivarla manualmente.

Apple: ecco cosa ha portato alla sospensione della crittografia

Il Regno Unito sta adottando una posizione rigida. Riguardo la sicurezza e la sorveglianza. Ciò è evidente con normative come l’Investigatory Powers Act (IPA). Quest’ultima impone obblighi alle aziende tecnologiche per garantire l’accesso ai dati in caso di necessità governative. In tale contesto, le autorità britanniche hanno esercitato pressioni su Apple. Ciò affinché fornisse una “backdoor” che consentisse l’accesso ai dati crittografati. Apple, pur di non compromettere la sicurezza del proprio sistema, ha deciso di rimuovere il servizio ADP dal mercato britannico.

L’azienda di Cupertino ha espresso la propria delusione per tale decisione. Apple ha ribadito il proprio impegno nel fornire il massimo livello di sicurezza possibile. Inoltre, ha lasciato aperta la possibilità di reintrodurre ADP in futuro. Ciò qualora il contesto normativo lo permetta. Nonostante la rimozione di ADP, Apple ha chiarito che alcune categorie di dati rimarranno comunque protette da crittografia end-to-end. Tra cui informazioni sanitarie, password e messaggi.

La perdita della protezione avanzata per i backup di iCloud Drive, le Foto e le Note solleva preoccupazioni per la sicurezza e la privacy degli utenti britannici. Resta da vedere se altri Paesi adotteranno misure simili per limitare la crittografia avanzata. Inoltre, bisognerà osservare quale sarà la risposta delle aziende tecnologiche di fronte a tali pressioni.