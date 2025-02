CoopVoce rilascia un codice promo per i clienti Elimobile

In un momento di grande fermento nel settore della telefonia mobile, CoopVoce ha annunciato una nuova promozione. Quest’ultima è dedicata ai clienti Elimobile che desiderano effettuare la portabilità del proprio numero. Grazie al codice promozionale “ELICOOP“, gli utenti potranno ottenere attivazione gratuita e il primo mese senza costi su tutte le offerte CoopVoce disponibili. Inoltre, è compreso uno sconto permanente sull’offerta Evo 30. Quest’ultima passerà da 6,90 euro a 4,90 euro mensili. L’iniziativa CoopVoce arriva in seguito all’annuncio ufficiale di Elimobile, che ha comunicato la cessazione dei suoi servizi di telefonia mobile su rete WindTre. Gli utenti hanno tempo fino al 9 marzo 2025 per effettuare la portabilità e mantenere il proprio numero.

CoopVoce: nuova promo per gli utenti Elimobile

I clienti interessati al passaggio possono usufruire della promo inserendo il codice al momento dell’acquisto online.Per attivare un’offerta CoopVoce con la promo “ELICOOP”, i clienti Elimobile devono accedere al sito CoopVoce e selezionare un’offerta tra quelle disponibili. Bisogna poi scegliere l’opzione di mantenimento del proprio numero e selezionare il tipo di SIM tra fisica o eSIM. A questo punto è necessario inserire il codice “ELICOOP” nel campo dedicato ai codici promozionali e confermare la procedura d’acquisto. Dopo l’inserimento del codice, un messaggio di conferma informerà l’utente che l’attivazione e il primo mese saranno gratuiti.

Per completare l’attivazione della SIM, CoopVoce offre due modalità di identificazione. È possibile scegliere tra la videoidentificazione, con verifica da parte di un operatore, oppure l’identificazione tramite SPID. Quest’ultima opzione consente un’attivazione rapida e sicura in pochi minuti. La promozione rappresenta un’ottima opzione per gli utenti Elimobile. Quest’ultimi, infatti, sono costretti a cambiare operatore a causa della chiusura del servizio e con CoopVoce hanno la possibilità di ottenere un vantaggio da non sottovalutare. Grazie all’attivazione gratuita, al primo mese senza costi e allo sconto permanente sulla Evo 30, l’operatore virtuale si propone come una delle migliori alternative per chi desidera continuità nel servizio e tariffe convenienti.