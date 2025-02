CoopVoce, nuova promo low cost per i clienti Elimobile

In questi ultimi giorni è stata resa disponibile una nuova promozione di CoopVoce ad un prezzo scontato per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dall’operatore telefonico virtuale Elimobile. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 30. Oltre al prezzo scontato, gli utenti potranno usufruire anche di altre promo e sconti. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

CoopVoce Evo 30, nuova promo a prezzo scontato per chi proviene da Elimobile

Per tutti i nuovi clienti CoopVoce che richiederanno la portabilità del proprio numero dall’operatore virtuale Elimobile è da poco disponibile una nuova promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 30. L’operatore telefonico virtuale in questione, in particolare, ha deciso di proporre questa promo ad un prezzo scontato per questa tipologia di clienti.

Nello specifico, gli utenti di Elimobile potranno richiedere ed utilizzare il codice ELICOOP. Utilizzando quest’ultimo, potranno attivare l’offerta CoopVoce Evo 30 con uno sconto sul canone mensile per un tempo indeterminato. In questo modo, gli utenti pagheranno il rinnovo dell’offerta soltanto 4,90 euro al mese anziché 6,90 euro al mese. Oltre a questo, se gli utenti richiederanno la portabilità del proprio numero, potranno inoltre usufruire del costo di attivazione gratuito e anche del primo mese dell’offerta gratuito.

Così facendo, i clienti di Elimobile potranno passare all’operatore telefonico virtuale CoopVoce attivando una delle offerte di rete mobile più convenienti di sempre. Nello specifico, l’offerta CoopVoce Evo 30 include ogni mese fino a 30 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 1000 sms da inviare verso tutti, ad un costo come già detto scontato a soli 4,90 euro al mese. Per chi necessita di una maggiore quantità di giga, ricordiamo che è disponibile sul sito ufficiale dell’operatore anche l’offerta mobile denominata CoopVoce Extra 300.