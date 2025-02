Amazon: lo store di applicazioni ufficiale chiude, continueranno a funzionare ?

A quanto pare in casa Amazon arriva una notizia decisamente importante, sembra infatti che lo store proprietario di applicazioni del noto colosso di e-commerce chiuderà, ad annunciarlo sono gli sviluppatori stessi e un portavoce dell’azienda che hanno confermato la chiusura definitiva dello Store di applicazioni dell’azienda dedicata al commercio online.

Il comunicato

L’annuncio viene fatto con un comunicato che cita “A partire dal 20 agosto 2025, non sarà più possibile accedere all’Amazon Appstore sui dispositivi Android. Discontinueremo anche il programma Amazon Coins nella stessa data“.

abbiamo però risposta al dubbio principale che viene spontaneo, tutte le applicazioni scaricate dallo Store e presenti su dispositivi Android continueranno a funzionare, le limitazioni alle quali gli utenti andando incontro riguardano il download di applicazioni da zero o l’aggiornamento di quelle presenti che non saranno più effettuabili, anche le Amazon coins, monete di valuta virtuale utilizzabili per effettuare acquisti sullo store non andranno perdute, Amazon le convertirà in credito virtuale che verrà poi accreditato sugli account Amazon dei rispettivi proprietari, in tal modo non ci sarà nessuna perdita economica per gli utenti.

In base a quanto dichiarato dei portavoce Dell’azienda, tale decisione arriva dal momento che Amazon intende dedicare maggiormente le proprie forze sugli Store presenti sulle proprie piattaforme proprietarie dedicate alla TV che rivendicano la maggior parte dell’utenza presente, lo Store di applicazioni per smartphone infatti aveva utenza ma non troppa, cosa che ha portato Amazon a decidere di abbandonare il progetto chiudendo definitivamente i battenti, quest’ultimo era decisamente avvincente ma non ha retto la competizione con il Play Store di Google che da sempre rappresenta un colosso decisamente difficile da abbattere per chiunque.

Se anche voi avete un account Amazon, avete utilizzato il suo Store dunque, tenete presente che dal 20 agosto 2025 quest’ultimo non sarà più disponibile e dovrete affidarvi allo Store di Google che resterà l’unica alternativa.