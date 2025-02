BMW: il nuovo obiettivo è ottimizzare le batterie agli ioni di litio

Oltre allo sviluppo di nuove auto elettriche, molti dei costruttori del settore automotive impiegano parte del loro lavoro sullo sviluppo di nuove tecnologie utili per garantire un’autonomia più efficiente e batterie più durature. Tra questi, la casa automobilistica di Monaco di Baviera ha deciso di investire su nuove soluzioni da implementare sui prossimi modelli che porterà su strada. L’ultima novità di BMW riguarda, però, la decisione di rallentare il lavoro sulle batterie stato solido.

Decisione che non risulta essere casuale ma che il costruttore ha deciso di prendere al fine di porre maggiore attenzione sulle batterie agli ioni di litio. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alle intenzioni di BMW per ottimizzare le attuali tecnologie.

BMW torna sulle batterie agli ioni di litio

La casa automobilistica decide di concentrare il suo lavoro sull’ottimizzazione delle batterie agli ioni di litio mettendo da parte l’innovazione riguardante le batterie stato solido.

Nonostante le nuove batterie allo stato solido rappresentino una nuova soluzione per far sì che i nuovi veicoli a propulsione elettrica possano avere maggiore capacità, autonomia e velocità di ricarica, Martin Schuster ha annunciato che l’azienda non ne ritiene urgente l’implementazione.

Non a caso, dunque, le parole del vicepresidente della divisione batterie di nuova generazione di BMW lasciano intendere che l’intenzione del costruttore è quella di mettere a freno il lavoro sulle batterie allo stato solido stimando, al tempo stesso, che saranno necessari otto anni prima che possano diventare una necessità per la gamma del marchio tedesco.

L’obiettivo che viene prefissato è dunque quello di migliorare le batterie agli ioni di litio riducendone i costi e aumentandone l’efficienza. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal mondo delle quattro ruote in merito a queste tecnologie che risultato essere indispensabili per un adeguato funzionamento delle auto elettriche.