Xbox Store, nuova promo “Successi da Non Perdere”

Ogni martedì, il colosso americano Microsoft aggiorna le sue iniziative e proposte disponibili per tutti i videogiocatori su Xbox Store. In particolare, per questa settimana l’azienda ha reso disponibile una nuova promozione denominata “Successi da non perdere”. Ci troviamo anche questa volta di fronte ad una promozione estremamente interessante e che permette agli utenti di acquistare numerosi videogiochi a degli ottimi prezzi. Vediamo qui di seguito le offerte migliori.

Xbox Store, arriva la nuova promozione “Successi da non perdere “

Per questa settimana il colosso americano Microsoft ha reso disponibile un’altra super promozione per gli utenti su Xbox Store. Come già accennato in apertura, quest’ultima si chiama “Successi da non perdere “. Come suggerisce il nome, con questa promo gli utenti potranno acquistare sullo store per la propria console tantissimi videogiochi di successo.

Anche questa volta, l’azienda ha voluto esagerare con degli sconti davvero eccezionali che in alcuni casi arrivano anche al 90%. Tra i titoli proposti in sconto, troviamo ad esempio il noto videogioco EA Sports FC 25. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile all’acquisto su Xbox Store ad un super prezzo scontato di 31,99 euro, grazie allo sconto del 60%. Per tutti gli amanti del noto personaggio di Lara Croft, è inoltre disponibile in sconto un famoso titolo della saga.

Ci stiamo riferendo al videogioco denominato Tomb Raider I-III Remastered. Con la nuova promozione lanciata dall’azienda, gli utenti lo potranno acquistare per la propria console ad un ottimo prezzo di soli 14,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 50%. Con uno sconto folle pari al 90%, è poi disponibile all’acquisto un altro videogioco di rilievo. Si tratta del titolo denominato Suicide Squad: Digital Deluxe Edition. Gli utenti potranno infatti portarselo a casa ad un prezzo di appena 10,99 euro.

Insomma, si tratta dunque di occasioni davvero eccezionali e che soprattutto non capita tutti i giorni i di trovare.