WindTre rivoluziona la connessione mobile in Italia

Navigare senza limiti è ora possibile grazie alla nuova offerta di WindTre. La quale propone un piano completo con giga illimitati e velocità stabile fino a 10Mbps. La promo include anche 100GB in Full Speed e 12,6GB extra per l’uso in Unione Europea, oltre a minuti e 50 SMS senza restrizioni. Il costo è di soli 9,99€ al mese, con attivazione gratuita e spedizione della SIM in tutta Italia senza costi aggiuntivi. Per chi dispone di un dispositivo compatibile, è possibile navigare sulla rete 5G dell’ operatore. La quale è in grado di raggiungere il 97% della popolazione italiana.

WindTre: un servizio digitale all’avanguardia e vantaggi esclusivi

La comodità dell’attivazione online consente di ricevere la SIM a casa entro due giorni lavorativi. Il tutto con un processo di attivazione semplice e veloce attraverso SPID o CIE. In più, il trasferimento del numero è garantito entro 48 ore, con il recupero automatico del credito residuo.

Oltre alla qualità della connessione, WindTre offre anche una serie di servizi aggiuntivi per migliorare l’esperienza dei suoi clienti. L’App ufficiale dell’ operatore valutata 4.3 su 5 negli store Apple e Android, permette di gestire la propria offerta in modo intuitivo e veloce. Grazie ad essa, infatti, gli utenti possono monitorare il consumo di internet, minuti e SMS. Oltre a personalizzare il proprio piano tariffario in pochi tocchi.

Uno dei maggiori vantaggi per i clienti WindTre è il programma fedeltà WINDAY. Questo servizio offre sconti giornalieri, premi esclusivi e la possibilità di ricevere il 10% dell’importo speso su Amazon.it sotto forma di credito telefonico. In aggiunta, i clienti possono contare su un’assistenza dettagliata. Disponibile sia online che tramite oltre 3.500 punti vendita fisici in tutta Italia, oltre al numero gratuito 159.

Insomma, con una copertura del 99,7% in 4G e del 97% in 5G, WindTre conferma il proprio impegno nel garantire una connessione stabile e affidabile a tutti i suoi. Grazie all’unione di tecnologia avanzata, assistenza sempre disponibile e offerte vantaggiose, l’ operatore si posiziona tra i leader del settore delle telecomunicazioni in Italia.