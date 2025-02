WindTre amplia la sua offerta con nuovi smartphone a rate

A partire dal 24 febbraio 2025, WindTre introduce due nuovi smartphone 5G nel proprio catalogo. Tutti acquistabili a rate dai nuovi clienti. Stiamo parlando di Motorola Moto G75 5G e Vivo V505G che saranno disponibili nei punti vendita dell’operatore. Tutto ciò attraverso un pagamento dilazionato su 30 mesi senza anticipo, tramite finanziamento incluso. I dispositivi verranno proposti con l’offerta Pack 5G Reload exChange. Quest’ ultima garantisce minuti illimitati, 200 SMS e traffico dati illimitato in 5G Full Speed per 12,99 € al mese, oltre alla rata dello smartphone.

Xiaomi 15 Ultra: la grande novità di marzo 2025 con WindTre

In contemporanea, WindTre punta anche su una fascia di prezzo più contenuta. Alcuni smartphone saranno disponibili con offerte a partire da 7,99€ al mese. Tra i modelli inclusi in questa promozione troviamo il ZTE Blade A75 5G e il Vivo Y28s. Entrambi proposti con una rata di soli 0,99 centesimi al mese per 30 mesi. Ma non è tutto. Perché chi sceglie l’offerta Super 5G da 9,99€ mensili potrà acquistare lo Xiaomi Redmi 13C5G a rata zero. Mentre con Pack 5G Reload exChange a 12,99€ mensili sarà disponibile il Samsung Galaxy A16 5G, anch’esso a rata zero.

Dal 3 marzo 2025, WindTre offrirà anche il nuovo Xiaomi 15 Ultra, il cui lancio ufficiale è previsto per il 2 marzo. Questo smartphone premium sarà disponibile con l’offerta Unlimited Pro5G. Essa prevede minuti illimitati, 200 minuti verso l’estero, 200 SMS e navigazione illimitata in 5G Full Speed, con incluso il servizio Più Sicuri Mobile Pro. Il piano costerà 29,99€ al mese, con una rata di 30,99€ per lo Xiaomi 15 Ultra. Il quale avrà in dotazione il Camera Pack senza costi aggiuntivi.

Insomma, grazie a queste novità, WindTre amplia il suo catalogo di telefoni e offerte, proponendo soluzioni per tutte le esigenze. Dalle fasce economiche ai dispositivi di punta per gli utenti più esigenti. Ma le novità per i clienti non terminano qui. Accedendo al sito ufficiale dell’ operatore si avrà la possibilità di consultare moltissime altre soluzioni di telefonia disponibili con vantaggi esclusivi.